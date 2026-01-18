Баски прийматимуть зіркових гостей на стадіоні "Аноета". Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

Читайте також Українська гольова серія продовжилася: Ванат дублем приніс Жироні перемогу в чемпіонаті Іспанії

Як раніше грали між собою Реал Сосьєдад і Барселона?

Протистояння "біло-синіх" та каталонців має багату історію, яка розпочалася ще на початку XX століття. Команди вперше перетнулися на полі в 1913 році, коли боролися у фіналі за Кубок Іспанії.

Загалом історія очних протистоянь нараховує 197 матчів у всіх турнірах. Згідно з даними сайту Transfermarkt, значну перевагу має Барселона.

Каталонці здобули 117 перемог при 38 поразках, а ще 42 рази було зафіксовано нічию. Загальний баланс голів також на користь "блаугранас" – 407:198.

Що цікаво, в останніх 11 очних зустрічах команди не розписали жодної "мирової". Дев'ять разів тріумфувала Барселона, а двічі переможцями залишався Реал Сосьєдад.

Востаннє вони зустрічалися 28 вересня в межах сьомого туру Ла Ліги нинішнього сезону. Тоді вольову домашню перемогу з рахунком 2:1 здобули підопічні Ганзі Фліка.

Прогноз букмекера

Барселона є фаворитом матчу по лінії betking. На перемогу гостей дають коефіцієнт 1,61. Шанси господарів поля оцінюють у 5,00, а нічийний результат – 4,50. На думку букмекерів, у цьому поєдинку буде чимало голів. На тотал більше 2,5 виставлений коефіцієнт лише 1,40, тоді як на ТМ 2,5 – 2,90. Коефіцієнт на те, що заб'ють обидві команди, дорівнює 1,50, що бодай одна з них цього не зробить – 2,60. Зазначимо, що в останніх п'яти очних зустрічах у чотирьох один з опонентів не забивав.

*Коефіцієнти подані станом на 13:40 17.01.2026.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

Яке грають у сезоні Реал Сосьєдад і Барселона?