На Клубному чемпіонаті світу-2025 тривають матчі 1/8 фіналу. Центральною битвою цього раунду стане протистояння між мадридським Реалом та туринським Ювентусом, повідомляє 24 Канал.

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Де дивитися гру

Матч Реал – Ювентус онлайн можна буде побачити в Україні. Офіційним мовником Клубного чемпіонату світу-2025 по всьому світу є компанія DAZN. Саме на її ОТТ-платформі підписники можуть побачити всі матчі турніру в прямому ефірі.

Крім того, пряма трансляція матчу Реал – Ювентус в Україні відбудеться на каналі Суспільне Спорт. Він доступний на більшості ОТТ-платформ та у кабельних мережах. Початок – 1 липня о 22:00 за київським часом.

Виступи на КЧС-2025

Обидві команди впевнено виступили на груповій стадії. Реал розпочав свій шлях з осічки у грі проти Аль-Хіляля, де через нереалізований пенальті Вальверде впустив перемогу.

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Втім матчі проти Пачуки та Зальцбурга не стали проблемою для "бланкос". Тож дві перемоги на фініші подарували мадридцям перше місце. Ювентус так само впевнено грав проти команд з інших континентів.

Розгроми Аль-Айна та Відада гарантували Юве друге місце, але у фінальному матчі туринці з тріском провалились проти Манчестер Сіті (2:5). Тому італійцям доведеться битися саме проти команди Хабі Алонсо.

Історія зустрічей

Відзначимо, що Реал та Ювентус награли 21 очний матч на офіційному рівні. Мінімальна перевага на боці мадридців – 10 перемог при двох нічиїх та дев'яти поразках.

При цьому команди двічі перетинались у фіналі Ліги чемпіонів. В обох випадках трофей забирав Реал. У 1998-му перемогу "бланкос" подарував гол Міятовича, а у 2017-му підопічні Зідана розгромили "стару синьйору" з рахунком 4:1.