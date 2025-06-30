На Клубном чемпионате мира-2025 продолжаются матчи 1/8 финала. Центральной битвой этого раунда станет противостояние между мадридским Реалом и туринским Ювентусом, сообщает 24 Канал.

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Где смотреть игру

Матч Реал – Ювентус онлайн можно будет увидеть в Украине. Официальным вещателем Клубного чемпионата мира-2025 по всему миру является компания DAZN. Именно на ее ОТТ-платформе подписчики могут увидеть все матчи турнира в прямом эфире.

Кроме того, прямая трансляция матча Реал – Ювентус в Украине состоится на канале Суспільне Спорт. Он доступен на большинстве ОТТ-платформ и в кабельных сетях. Начало – 1 июля в 22:00 по киевскому времени.

Выступления на КЧМ-2025

Обе команды уверенно выступили на групповой стадии. Реал начал свой путь с осечки в игре против Аль-Хиляля, где из-за нереализованного пенальти Вальверде упустил победу.

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Впрочем матчи против Пачуки и Зальцбурга не стали проблемой для "бланкос". Поэтому две победы на финише подарили мадридцам первое место. Ювентус так же уверенно играл против команд с других континентов.

Разгромы Аль-Айна и Видада гарантировали Юве второе место, но в финальном матче туринцы с треском провалились против Манчестер Сити (2:5). Поэтому итальянцам придется сражаться именно против команды Хаби Алонсо.

История встреч

Отметим, что Реал и Ювентус наиграли 21 очный матч на официальном уровне. Минимальное преимущество на стороне мадридцев – 10 побед при двух ничьих и девяти поражениях.

При этом команды дважды пересекались в финале Лиги чемпионов. В обоих случаях трофей забирал Реал. В 1998-м победу "бланкос" подарил гол Миятовича, а в 2017-м подопечные Зидана разгромили "старую синьору" со счетом 4:1.