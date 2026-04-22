Президент УАФ Андрій Шевченко вперше прокоментував відхід Сергія Реброва зі збірної України

Збірна України не виконала завдання у відборі на чемпіонат світу-2026. Команда на чолі із Сергієм Ребровим не змогла кваліфікуватися на мундіаль.

У раунді плей-оф "синьо-жовті" поступились збірній Швеції з рахунком 1:3. Ця поразка мала ключові наслідки для збірної України, повідомляє сайт УАФ.

Що сказав президент УАФ?

Майже через місяць після поразки від шведів Українська асоціація футболу оголосила про відхід Сергія Реброва зі збірної України. Сторони розірвали угоду за обопільною згодою.

при цьому Ребров залишився в асоціації на посаді віцепрезидента. У свою чергу голова УАФ Андрій Шевченко вперше прокоментував звільнення головного тренера "синьо-жовтих".

Ми дякуємо Сергію Станіславовичу за його роботу та внесок у розвиток молодих футболістів. Сьогодні нам потрібно рухатися вперед і ухвалювати нові рішення, які стануть фундаментом майбутнього збірної України,

– заявив Андрій Шевченко.

Чого досяг Ребров у збірній України?

Нагадаємо, що Сергій очолив збірну України у червні 2023 року. Він допоміг команді кваліфікуватися на чемпіонат Європи-2024, проте на самому турнірі "синьо-жовті" виступили невдало.

Команда посіла останнє місце у групі з Бельгією, Румунією та Словаччиною. Після цього Ребров привів збірну України до другого місця у групі Ліги націй в дивізіоні В. Наша команда випередила Албанію та Грузію, але залишилась позаду Чехії.

У стикових матчах за підвищення в дивізіон А українці драматично поступились Бельгії (3:1, 0:3). Зрештою у відборі на Мундіаль-2026 українці стали другими у групі з Францією, Ісландією та Азербайджаном.

У півфіналі плей-оф "синьо-жовті" програли Швеції (1:3). Загалом наша команда відіграла 34 матчі під керівництвом Реброва (16 перемог, 8 нічиїх та 10 поразок) згідно з Transfermarkt.

Що чекає на збірну України у 2026 році?