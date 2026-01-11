Маліновський повторив неймовірний рекорд Шевченка в чемпіонаті Італії

Руслан Маліновський залишається одним із лідерів Дженоа. Гравець збірної України допомагає генуезцям уникнути вильоту в цьому сезоні.

Минулого туру Маліновський відзначився результативною передачею в матчі із Міланом. Це допомогло "грифонам" вирвати нічию у "россонері", повідомляє 24 Канал.

Скільки асистів у Маліновського?

Крім того, цей асист допоміг Руслану повторити рекорд Андрія Шевченка. Для Маліновського цей асист став 29-им в історії виступів у Серії А.

За цим показником українець наздогнав легенду Мілана за кількістю результативних передач серед українців. Наступний асист зробить Маліновського одноосібним лідером цього рейтингу.

Рейтинг українських асистентів в історії Серії А:

Андрій Шевченко – 29 Руслан Маліновський – 29 Олександр Заваров – 7 Віктор Коваленко – 6 Артем Довбик – 3 Євген Шахов – 2 Олексій Михайличенко – 1

Відзначимо, що більшу частину своїх асистів Руслан віддав ще у складі Аталанти (24). У сезоні 2020 – 2021 Маліновський взагалі став найкращим асистентом Серії А, віддавши 12 результативних передач.

Як Маліновський грає за Дженоа?