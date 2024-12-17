Вся спортивна спільнота обговорює майбутній мегафайт. Осторонь не залишився й колишній чемпіон світу Джош Воррінгтон.

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Прогноз від британського бійця

Британський боксер поділився своєю думкою щодо другої битви між зірками хевівейту, повідомляє 24 Канал з посиланням на DAZN. Він визнав велич українського бійця та не вірить у перемогу свого земляка.

У реванші буде такий же результат, як і у першому поєдинку. Усик – феноменальний боксер, я не бачу, що Тайсон може з ним зробити. Боксерські здібності Усика неймовірні – я не бачу іншого результату, як перемога Усика,

– сказав Воррінгтон.

Зазначимо, що напередодні Олександр Усик розповів про свої плани після реваншу з "Циганським королем". Він зізнався, що збирається продовжувати кар'єру, але хоче змінити вагову категорію.

Цікаво. При цьому менеджер українця Егіс Клімас вважає, що Олександр Усик, у разі перемоги над Тайсоном Ф'юрі, може провести ще одну битву за абсолют проти чинного володаря пояса IBF.

Нагадаємо, що реванш Усик – Ф'юрі відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді на Kingdom Arena. В Україні офіційним транслятором бою буде медіасервіс Megogo.