Андрій Ярмоленко став топ-бомбардиром Динамо в Лізі Європи та Кубку УЄФА: рейтинг голеадорів

Легенда київського клубу врятував "біло-синіх" від чергової ганьби в єврокубках. Крім цього, Ярмоленко обійшов Олега Гусєва у престижному рейтингу.

Київське Динамо відіграло матч 7 туру Ліги Європи 2024-2025. Підопічні Олександра Шовковського вирвали нічию на полі Галатасарая (3:3), повідомляє 24 Канал.

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Рекорд Ярмоленка

Героєм зустрічі став легенда киян Андрій Ярмоленко. На початку другого тайму турки вели з рахунком 3:1, але вихід вінгера перевернув гру. Андрій оформив дубль та подарував Динамо нічию.

Крім цього, Ярмоленко побив бомбардирський рекорд "біло-синіх" у Лізі Європи/Кубку УЄФА. До цього матчу найкращим голеадором киян був Олег Гусєв, на рахунку якого 13 м'ячів у другому за рангом турнірі.

Топ-бомбардири Динамо в Лізі Європи/Кубку УЄФА:

Андрій Ярмоленко – 14 Олег Гусєв – 13 Віктор Циганков – 9 Віталій Буяльський – 8 Жуніор Мораес – 7 Артем Мілевський – 7

Втім дубль проти Галатасарая дозволив Ярмоленку довести свій показник до 14-ти голів. Топ-трійку замикає Віктор Циганков, у якого дев'ять точних ударів у турнірі за киян.

Крім того, Ярмоленко вийшов на друге місце у рейтингу бомбардирів ЛЄ/КУЄФА серед українських клубів. Більше за команди з УПЛ в цьому турнірі забивав лише Жуніор Мораес (16). Український бразилець відзначався у складі трьох різних команд – Динамо та донецьких Металурга і Шахтаря.

Рейтинг бомбардирів українських клубів у Лізі Європи/Кубку УЄФА:

МІСЦЕ ГРАВЕЦЬ УКРАЇНСЬКІ КЛУБИ ГОЛИ 1 Жуніор Мораес Металург Д, Динамо, Шахтар 16 2 Андрій Ярмоленко Динамо 14 3 Тайсон Металіст, Шахтар 14 4 Олег Гусєв Динамо 13 5 Луїс Адріано Шахтар 11 6 Клейтон Шав'єр Металіст 11 7 Євген Селезньов Шахтар, Дніпро, Колос 11 8 Джонатан Крістальдо Металіст 10 9 Нікола Калініч Дніпро 9 10 Віктор Циганков Динамо 9 11 Едмар Металіст, Дніпро 9

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Зазначимо, що нічия з Галатасараєм принесла Динамо перше очко в Лізі Європи 2024-2025. Команда Олександра Шовковського достроково втратила шанси на прохід у плей-оф. Свій останній матч в турнірі "біло-сині" проведуть 30 січня проти латвійського РФШ.