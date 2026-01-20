Збірна України готується до вирішальних матчів у відборі на чемпіонат світу-2026. Тим часом наша команда дізналась своє нове місце у світовому футбольному рейтингу.

Наприкінці січня сайт ФІФА оновив свій рейтинг збірних світу, повідомляє 24 Канал. Україна за цей час не проводила матчів, але все одно змінила своє місце.

До теми Ребров ухвалив рішення щодо участі Ярмоленка в матчах збірної України

Яке місце у України?

Команда Сергія Реброва втратила дві позиції та опинилась на 30-му місці. Причиною зміни місць став нещодавній Кубок Африки, який виграла збірна Сенегалу.

Нашу команду обійшли Нігерія та Алжир, які високо забрались у плей-оф. Алжирці дістались чвертьфіналу, а "Суперорли" посіли третє місце на КАН.

Рейтинг збірних ФІФА:

Іспанія – 1877,18 Аргентина – 1873,33 Франція – 1870,00 Англія – 1834,12 Бразилія – 1760,46 Португалія – 1760,38 Нідерланди – 1756,27 Марокко – 1736,57 Бельгія – 1730,71 Німеччина – 1724,15 Хорватія – 1716,88 Сенегал – 1706,83 Італія – 1702,06 Колумбія – 1701,30 США – 1681,88

…

26 Нігерія – 1581,55

27. Австралія – 1574,01

28. Алжир – 1560,91

29. Канада – 1559,15

30. Україна – 1557,47

31. Єгипет – 1556,71

32. Норвегія – 1553,14

Суттєвий прогрес підкорився збірним Нігерії та Камеруну (+12 місць), а також фіналістам турніру Марокко та Сенегалу. Господарі КАН додали три позиції та увірвались у топ-десятку.

У свою чергу чемпіон Африки Сенегал піднявся на сім сходинок. Лідером рейтингу ФІФА залишається збірна Іспанії, яка зовсім трохи випереджає Аргентину та Францію.