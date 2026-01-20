Збірна України готується до вирішальних матчів у відборі на чемпіонат світу-2026. Тим часом наша команда дізналась своє нове місце у світовому футбольному рейтингу.
Наприкінці січня сайт ФІФА оновив свій рейтинг збірних світу, повідомляє 24 Канал. Україна за цей час не проводила матчів, але все одно змінила своє місце.
Яке місце у України?
Команда Сергія Реброва втратила дві позиції та опинилась на 30-му місці. Причиною зміни місць став нещодавній Кубок Африки, який виграла збірна Сенегалу.
Нашу команду обійшли Нігерія та Алжир, які високо забрались у плей-оф. Алжирці дістались чвертьфіналу, а "Суперорли" посіли третє місце на КАН.
Рейтинг збірних ФІФА:
- Іспанія – 1877,18
- Аргентина – 1873,33
- Франція – 1870,00
- Англія – 1834,12
- Бразилія – 1760,46
- Португалія – 1760,38
- Нідерланди – 1756,27
- Марокко – 1736,57
- Бельгія – 1730,71
- Німеччина – 1724,15
- Хорватія – 1716,88
- Сенегал – 1706,83
- Італія – 1702,06
- Колумбія – 1701,30
- США – 1681,88
…
- 26 Нігерія – 1581,55
- 27. Австралія – 1574,01
- 28. Алжир – 1560,91
- 29. Канада – 1559,15
- 30. Україна – 1557,47
- 31. Єгипет – 1556,71
- 32. Норвегія – 1553,14
Суттєвий прогрес підкорився збірним Нігерії та Камеруну (+12 місць), а також фіналістам турніру Марокко та Сенегалу. Господарі КАН додали три позиції та увірвались у топ-десятку.
У свою чергу чемпіон Африки Сенегал піднявся на сім сходинок. Лідером рейтингу ФІФА залишається збірна Іспанії, яка зовсім трохи випереджає Аргентину та Францію.
Що чекає на збірну України у 2026 році?
- Команда Сергія Реброва може вдруге в історії вийти на чемпіонат світу. Україна потрапила у стикові матчі, де має здобути дві перемоги для досягнення результату.
- Першим нашим суперником буде Швеція. Гра відбудеться 26 березня в іспанському місті Валенсія та стадіоні клубу Леванте, повідомляє сайт УАФ.
- Успіх в матчі проти "Тре Крунур" виведе Україну у фінал плей-оф. Тоді в битві за путівку на ЧС-2026 підопічні Реброва зіграють 31 березня також у Валенсії проти переможця пари Польща – Албанія.
- Якщо Україні вдасться вийти на Мундіаль, то вона потрапить у групу з Нідерландами, Тунісом та Японією. Сама фінальна частина чемпіонату світу пройде з 11 червня по 19 липня у США, Канаді та Мексиці.