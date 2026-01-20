Що чекає на збірну України у 2026 році?

  • Команда Сергія Реброва може вдруге в історії вийти на чемпіонат світу. Україна потрапила у стикові матчі, де має здобути дві перемоги для досягнення результату.
  • Першим нашим суперником буде Швеція. Гра відбудеться 26 березня в іспанському місті Валенсія та стадіоні клубу Леванте, повідомляє сайт УАФ.
  • Успіх в матчі проти "Тре Крунур" виведе Україну у фінал плей-оф. Тоді в битві за путівку на ЧС-2026 підопічні Реброва зіграють 31 березня також у Валенсії проти переможця пари Польща – Албанія.
  • Якщо Україні вдасться вийти на Мундіаль, то вона потрапить у групу з Нідерландами, Тунісом та Японією. Сама фінальна частина чемпіонату світу пройде з 11 червня по 19 липня у США, Канаді та Мексиці.