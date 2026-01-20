Сборная Украины готовится к решающим матчам в отборе на чемпионат мира-2026. Тем временем наша команда узнала свое новое место в мировом футбольном рейтинге.

В конце января сайт ФИФА обновил свой рейтинг сборных мира, сообщает 24 Канал. Украина за это время не проводила матчей, но все равно изменила свое место.

По теме Ребров принял решение относительно участия Ярмоленко в матчах сборной Украины

Какое место у Украины?

Команда Сергея Реброва потеряла две позиции и оказалась на 30-м месте. Причиной изменения мест стал недавний Кубок Африки, который выиграла сборная Сенегала.

Нашу команду обошли Нигерия и Алжир, которые высоко забрались в плей-офф. Алжирцы добрались до четвертьфинала, а "Суперорлы" заняли третье место на КАН.

Рейтинг сборных ФИФА:

Испания – 1877,18 Аргентина – 1873,33 Франция – 1870,00 Англия – 1834,12 Бразилия – 1760,46 Португалия – 1760,38 Нидерланды – 1756,27 Марокко – 1736,57 Бельгия – 1730,71 Германия – 1724,15 Хорватия – 1716,88 Сенегал – 1706,83 Италия – 1702,06 Колумбия – 1701,30 США – 1681,88

..

26 Нигерия – 1581,55

27. Австралия – 1574,01

28. Алжир – 1560,91

29. Канада – 1559,15

30. Украина – 1557,47

31. Египет – 1556,71

32. Норвегия – 1553,14

Существенный прогресс покорился сборным Нигерии и Камеруна (+12 мест), а также финалистам турнира Марокко и Сенегала. Хозяева КАН добавили три позиции и ворвались в топ-десятку.

В свою очередь чемпион Африки Сенегал поднялся на семь ступенек. Лидером рейтинга ФИФА остается сборная Испании, которая совсем немного опережает Аргентину и Францию.