Что ждет сборную Украины в 2026 году?

  • Команда Сергея Реброва может второй раз в истории выйти на чемпионат мира. Украина попала в стыковые матчи, где должна одержать две победы для достижения результата.
  • Первым нашим соперником будет Швеция. Игра состоится 26 марта в испанском городе Валенсия и стадионе клуба Леванте, сообщает сайт УАФ.
  • Успех в матче против "Тре Крунур" выведет Украину в финал плей-офф. Тогда в битве за путевку на ЧМ-2026 подопечные Реброва сыграют 31 марта также в Валенсии против победителя пары Польша – Албания.
  • Если Украине удастся выйти на Мундиаль, то она попадет в группу с Нидерландами, Тунисом и Японией. Сама финальная часть чемпионата мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.