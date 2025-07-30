Спорт – це не лише про перемоги поразки та досягнення, а також про великі гроші. Кожного року з'являються нові інвестори, різноманітні контракти, а разом з тим статки спортсменів збільшуються.

Українські зірки спорту заробляють не менше, ніж атлети з Європи, США та інших країн. Стало відомо, хто з вітчизняних спортсменів потрапив до рейтингу Forbes, повідомляє 24 канал.

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Які місця в українських спортсменів у Forbes?

Перше місце у топ 50 спортсменів-мільйонерів від Forbes за Кріштіану Роналду. Португальський футболіст за рік має загальний прибуток у розмірі 275 мільйонів доларів. Друге місце у баскетболіста Стефена Каррі – 156 мільйонів доларів.

Третя позиція за боксером Тайсоном Ф'юрі – 146 мільйонів доларів. Українські атлети не потрапили у першу десятку спортсменів-мільйонерів від Forbes.

Лише Олександр Усик потрапив до топ 50 спортсменів-мільйонерів року від Forbes з усіх українських атлетів. Боксер заробив 101 мільйон доларів, з яких 1 мільйон поза рингом (рекламні контракти).

Проте це не остаточна цифра, адже Forbes ще не врахував кошти, які Олександр Усик заробив за реванш проти Даніеля Дюбуа, який нещодавно відбувся у Великій Британії.

До слова. Реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбувся 19 липня 2025 року на стадіоні "Вемблі" у Лондоні. Український боксер нокаутував британця у п'ятому раунді та повернув статус абсолютного чемпіона світу у хевівейті.

Поза топ-50 спортсменів-мільйонерів серед українців опинились такі футболісти, як Олександр Зінченко, Михайло Мудрик, Анатолій Трубін, Артем Довбик, Андрій Лунін та Віталій Миколенко. А також тенісистки Еліна Світоліна та Марта Костюк.

Раніше повідомляли про те, що Олександр Усик дізнався своє місце в оновленому рейтингу P4P від журналу The Ring. Український боксер зберігає позицію у першій трійці.