З'явився новий рейтинг найкращих боксерів світу: на якому місці Усик

Чемпіон світу у надважкій вазі (понад 90,7 кілограма) за версіями WBC, WBA та IBF Олександр Усик залишився лідером престижного рейтингу. Зі списку найкращих вилетів росіянин.

Авторитетний боксерський журнал The Ring оновив власну версію топ-10 найкращих спортсменів світу незалежно від вагової категорії. На чолі списку, як і раніше, знаходиться непереможний український важковаговик Олександр Усик (24-0, 15 КО).

Які зміни відбулись у рейтингу журналу The Ring?

На думку експертів видання, найкраща п’ятірка залишилась сталою, а зміни торкнулись спортсменів з інших місць. Зокрема, рейтинг покинув росіянин Артур Бетербієв, який раніше розміщувався на шостій сходинці.

Унаслідок цього вверх підійнялись боксери, які розміщувались нижче, а на десятій сходинці з’явився мексиканець Емануель Наваррете.

Оновлений рейтинг видання The Ring:

Олександр Усик Наоя Іноуе Шакур Стівенсон Джессі Родрігес Дмитро Бівол (7) Дзунто Накатані (8) Давід Бенавідес (9) Девін Хейні (10). Оскар Колласо (–) Емануель Наваррете

Зазначимо, що відсутність Бетербієва у списку може бути зумовлена втратою поясів та довгою відсутністю на професійному ринзі.

Свій попередній бій він провів у лютому 2025 року, коли поступився представнику Киргизстану Дмитру Біволу у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу у напівважкій вазі (до 79,38 кілограма).

Попри авторитет журналу The Ring у боксерському світі, Олександр Усик не є беззаперечним лідером за версіями всіх видань і ресурсів. Зокрема, портал BoxRec відводить українцю друге місце у рейтингу P4P. Перше ж посідає японець Наоя Іноуе.

