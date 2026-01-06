Еліна Світоліна розпочала 2026 рік із впевненої перемоги над росіянкою, яка втекла у Францію
- Еліна Світоліна розпочала 2026 рік з перемоги над Варварою Грачовою.
- Це дозволило українці вийти в 1/8 фіналу на турнірі в Окленді.
Тенісистка Еліна Світоліна провела свій перший матч у 2026 році. Перша ракетка України заявилась на турнір категорії WTA250 в Окленді.
Загалом участь у змаганні беруть 32 тенісистки, серед яких дві українки. Окрім Еліни, в Окленді на старт вийшла і Юлія Стародубцева, повідомляє 24 Канал.
Як Світоліна почала 2026 рік?
На жаль, уродженка Каховки не змогла довго протриматися у Новій Зеландії. Першою її суперницею стала Кеті Бултер, яка є сусідкою Юлії в рейтингу WTA (112 місце).
Британка здолала Стародубцеву у двох сетах з однаковим рахунком – 6:3, 6:3. Натомість Світоліна змогла потішити фанатів у першому колі турніру в Окленді.
Доля звела Еліну з росіянкою Варварою Грачовою, яка змінила громадянство та виступає під прапором Франції. Попри програну "свою" подачу на старті першого сеті українка змогла відігратися.
Варвара часто помилялась і дозволила Світоліній виграти перший сет з рахунком 6:3. Другий же вийшов більш переконливим від українки, адже вона взяла всі гейми на подачах Грачової (6:1).
Це був чудовий матч. Я дійсно грала дуже добре і задоволена тим, як змогла проявити себе в першому матчі сезону. Іноді старт сезону буває непростим. Після паузи було приємно повернутися та зіграти за цієї крутої підтримки трибун в Окленді. У мене був час відпочити, перезавантажитися та знову повернутися до хорошого тенісу. Я щаслива,
– висловилась Світоліна в інтерв'ю BTU.
Таким чином, Еліна пройшла в 1/8 фіналу турніру в Окленді. Там вона зустрінеться як раз із кривдницею Стародубцевої Кеті Бултер. Матч пройде в ніч проти 9 січня.
Які останні результати у Світоліної?
- Еліна почала 2026 рік у статусі першої ракетки України. В рейтингу WTA уродженка Одеси піднялась на 13 місце, обійшовши представницю Данії Клару Таусон.
- Востаннє Світоліна грала в офіційних матчах у вересні минулого року на Кубку Біллі Джин Кінг. Тоді українка обіграла іспанку Паулу Бадосу, але поступилась Ясміне Паоліні з Італії.
- Протягом 2025 року Світоліна відіграла 51 матч, вигравши 36 з них. Головним досягненням Еліни стало чемпіонство на турнірі WTA250 в Руані.
- Там українка обіграла у фіналі Ольгу Данілович з Сербії. Також минулого року українка доходила до чвертьфіналу на Australian Open та Ролан Гаррос.
- Вже зовсім скоро Світоліна зіграє на Australian Open 2026. Українка вже тричі доходила до 1/4 фіналу змагання у Мельбурні, оформивши 29 перемог на 12 поразок.