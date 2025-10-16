Розсекречено причину смерті легендарного боксера Хаттона, якого знайшли мертвим у своєму будинку
- Ріккі Хаттон, легендарний боксер з Великої Британії, помер від суїциду, що підтвердила коронерка Алісон Матч.
- Похорон Хаттона відбувся 10 жовтня, на якому були присутні багато зірок боксу, включно з Тайсоном Ф'юрі.
В середині вересня боксерську спільноту шокувала трагічна новина. Помер легендарний боксер з Великої Британії Ріккі Хаттон.
Спортсмена мертвим у власному будинку в Манчестері знайшов його менеджер і давній друг Пол Спік. Причини смерті тривалий час не називалися, але напередодні їх розсекретили, повідомляє 24 канал із посиланням на Sky Sports.
Чому помер Ріккі Хаттон?
Коронерка Алісон Матч у суді Південного Манчестера підтвердила здогадки багатьох фанатів боксу. Вона розповіла, що причиною смерті іменитого бійця став суїцид.
У суді з’ясувалося, що сім'я боксера востаннє бачила його 12 вересня. Наступного дня Ріккі Хаттон не відвідав захід, на який був запрошений.
Вранці 14 вересня Пол Спік прибув до спортсмена додому, щоб доставити його в аеропорт, звідки він мав летіти в Дубай на пресконференцію, яка мала бути присвячену його майбутньому бою. Менеджеру боксер не відчинив двері, тому той самотужки пробрався до будинку, де й виявив Хаттона мертвим.
Довідка. У грудні мало відбутися повернення британця в бокс після 13-річної паузи. Його суперником повинен був стати боксер з ОАЕ Ейса Аль Дах.
Нагадаємо, що похорон Ріккі Хаттона відбувся 10 жовтня. Церемонію прощання відвідало чимало зірок боксу, зокрема, Тайсон Ф'юрі, Тоні Белью та Амір Хан.
Віддав данину поваги британцю й Олександр Усик. Він у своєму інстаграмі назвав Ріккі Хаттона легендою.
Що відомо про боксерську спадщину Ріккі Хаттона?
Дебютував на професійному рівні в 1997 році.
Був чемпіоном світу у двох вагових категоріях та мав серію з 43 перемог поспіль.
Наприкінці кар'єри поступився Флойду Мейвезеру та Менні Пак'яо й у 2009 році вирішив повісити рукавички на цвях.
Через три роки після цього повернувся на ринг, але програв українцю В'ячеславу Сенченку, після чого остаточно завершив кар'єру з рекордом 45 перемог і 3 поразки.
Після виходу на спортивну пенсію мав депресію, а також алкогольну та наркотичні залежності. Він був близьким до самогубства, але здавалося, що чорна смуга залишилася позаду. Члени родини Хаттона стверджують, що останнім часом боксер був у гарному та позитивному стані й активно готувався до відновлення кар'єри.