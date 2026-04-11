Ахметов здійснив мрію футболіста Шахтаря: захисник поділився дитячими спогадами
- Рінат Ахметов вперше за 12 років відвідав матч Шахтаря, що стало особливим моментом для захисника Валерія Бондаря.
- Ахметов повернувся на трибуни після смерті Мірчі Луческу, пообіцявши іноді дивитися ігри на стадіоні.
Вперше за 12 років президент Шахтаря Рінат Ахметов особисто відвідав матч свого клубу. Емоційно відреагував на цей факт захисник донеччан і національної збірної України Валерій Бондар.
Футболіст поділився зі своїми підписниками в інстаграмі, що поява президента на арені у Кракові під час чвертьфінального матчу Ліги конференцій стала для нього особливим моментом.
Дивіться також Рінат Ахметов вперше за 12 років відвідав гру Шахтаря: востаннє він був на футболі ще у Донецьку
Що Бондар розповів про приїзд Ріната Ахметова на матч Шахтаря?
Виявляється, що попри досить тривалий період перебування у Шахтарі і чимало матчів за дорослу команду, Валерій Бондар раніше ніколи не мав нагоди зустрітися з Ахметовим.
Здійснилася мрія маленького хлопця, який виріс в академії донецького Шахтаря – побачити наживо президента нашого клубу, поспілкуватися та особисто подякувати за все. День, який залишиться в пам’яті на все життя,
– написав захисник.
Він також додав фото з післяматчевого інтерв'ю клубному телебаченню, яке у Ахметова брала його дружина Дар'я, з якою вони очікують на поповнення в родині. А ще на одній світлині Ахметов зайшов у роздягальню Шахтаря, де привітав команду з успішним єврокубковим матчем – перемогою 3:0 над АЗ Алкмаар.
Чому Ахметов не ходив на матчі Шахтаря?
- Президент Шахтаря востаннє був на трибунах у травні 2014 року, коли команда провела останній поєдинок на рідній "Донбас-арені". Після цього він казав, що знову прийде на футбол тоді, коли й донеччани повернуться додому.
- На Ахметова емоційно вплинула смерть колишнього наставника "гірників" Мірчі Луческу, з яким делегація Шахтаря попрощалася під час церемонії у Бухаресті.
- Як пише "Трибуна", власник Шахтаря сказав, що тепер іноді все ж буде спостерігати за іграми своєї команди наживо на стадіоні.