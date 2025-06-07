Другий трофей: молода американка прибила білоруську шанувальницю Лукашенка у фіналі Ролан Гаррос

Коко Гауфф змогла зламати спротив першої ракетки світу та вперше у кар'єрі виграти ґрунтовий турнір Grand Slam. Крім того, дівчина зламала невдалу серію американок на цьому змаганні.

У столиці Франції підходить до завершення другий турнір Grand Slam у сезоні. У суботу, 7 червня, стала відома тріумфаторка жіночого фіналу Ролан Гаррос, в якому зійшлись Аріна Сабалєнка та Коко Гауфф, повідомляє 24 Канал.

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Для американки це був лише другий вихід у фінал Grand Slam, тоді як "нейтральна" білоруска намагалась вперше у кар'єрі виграти саме Ролан Гаррос. При цьому у півфіналі Аріна здолала минулорічну чемпіонку Ігу Швьонтек.

Аріна Сабалєнка – Коко Гауфф (США) 1:2 (7:6, 2:6, 4:6)

Саме тому Сабалєнка і вважалась фавориткою фіналу. Втім Гауфф дала бій вже у першому сеті та оформила аж чотири брейки. Але зрештою Коко програла його на тайбрейку.

Виявилось, що сама білоруска показала свій максимум саме у першому сеті. У другому та третьому була явна перевага на боці представниці США.

У другому сеті Аріна виграла всього два гейми, тоді як в останньому дозволила собі два програних гейми на своїх подачах. Це дозволило Гауфф стати переможницею матчу та всього турніру.

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Для 21-річної Коко це лише другий трофей Grand Slam у кар'єрі. Ба більше, вона стала першою американкою за останні 10 років, яка вигравала Ролан Гаррос. У 2015-му титул підкорився Серені Вільямс.