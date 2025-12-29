Матч Рома – Дженоа відбудеться на Олімпійському стадіоні у Римі. Він розпочнеться о 21:45 за київським часом, повідомляє 24 канал.

У якому стані Рома та Дженоа?

Рома походу минулого сезону змінила трьох тренерів та зрештою посіла п'яте місце у Серії А. Цього літа "вовків" очолив Джан П'єро Гасперіні, який раніше тренував Аталанту.

Під керівництвом нового тренера римляни демонструють більш менш стабільну гру і входять до першої п'ятірки чемпіонату Італії 2025 – 2026. В активі "джалороссі" 30 залікових пунктів – 10 перемог та 6 поразок.

Дженоа у цьому році повернулася в еліту італійського футболу після сезону у Серії Б. Результати генузійців у поточній кампанії не найкращі – вони знаходяться за крок до зони вильоту – 17 місце.

Прогноз букмекера

Рома є фаворитом матчу по лінії betking. На перемогу господарів дають коефіцієнт 1,64. Дженоа вважається андердогом у матчі з римлянами, а її шанси на звитягу оцінюють у 6,00. На нічийний результат коефіцієнт – 3,75. На думку букмекерів, у цьому поєдинку команди не заб'ють велику кількість голів. Ймовірність "тотал більше 2,5" становить 2,33, тоді як ТМ2,5 – 1,58.

Нагадаємо, що і у Ромі, і у Дженоа виступають українські футболісти. Столичний клуб представляє Артем Довбик, а кольори генузійців захищає Руслан Маліновський.

Як Довбик і Маліновський виступають у поточному сезоні?