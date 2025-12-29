Матч Рома – Дженоа відбудеться на Олімпійському стадіоні у Римі. Він розпочнеться о 21:45 за київським часом, повідомляє 24 канал.
Читайте також Рома готова відпустити Довбика у Ла Лігу: римляни отримали пропозицію щодо трансферу
У якому стані Рома та Дженоа?
Рома походу минулого сезону змінила трьох тренерів та зрештою посіла п'яте місце у Серії А. Цього літа "вовків" очолив Джан П'єро Гасперіні, який раніше тренував Аталанту.
Під керівництвом нового тренера римляни демонструють більш менш стабільну гру і входять до першої п'ятірки чемпіонату Італії 2025 – 2026. В активі "джалороссі" 30 залікових пунктів – 10 перемог та 6 поразок.
Дженоа у цьому році повернулася в еліту італійського футболу після сезону у Серії Б. Результати генузійців у поточній кампанії не найкращі – вони знаходяться за крок до зони вильоту – 17 місце.
Прогноз букмекера
Рома є фаворитом матчу по лінії betking. На перемогу господарів дають коефіцієнт 1,64. Дженоа вважається андердогом у матчі з римлянами, а її шанси на звитягу оцінюють у 6,00. На нічийний результат коефіцієнт – 3,75. На думку букмекерів, у цьому поєдинку команди не заб'ють велику кількість голів. Ймовірність "тотал більше 2,5" становить 2,33, тоді як ТМ2,5 – 1,58.
*Коефіцієнти подані станом на 15:38 28.12.2025
Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри
ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)
Нагадаємо, що і у Ромі, і у Дженоа виступають українські футболісти. Столичний клуб представляє Артем Довбик, а кольори генузійців захищає Руслан Маліновський.
Як Довбик і Маліновський виступають у поточному сезоні?
Довбик втратив місце в основі Роми порівняно з попереднім сезоном. Новий головний тренер Гасперіні більше довіряє новачку команду Евану Фергюсону.
У поточній кампанії зіграв у 14 матчах за Рому в офіційних турнірах. На рахунку нападника збірної України 2 забиті м'ячі та 2 результативні передачі.
Маліновський у поточному сезоні зіграв за Дженоа у 15 матчах в офіційних турнірах. За цей час українець забив 2 голи та віддав 1 асист.