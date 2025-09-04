44-річний іспанський пілот має величезну армію вболівальників, яких також цікавить його особисте життя. 24 канал розповідає про можливий роман Фернандо Алонсо зі співачкою Тейлор Свіфт.

Що відомо про стосунки Алонсо зі Свіфт?

Чутки про можливий роман Фернандо Алонсо з Тейлор Свіфт почали поширюватися у квітні 2023 року. У ЗМІ з'явилась новина про те, що співачка розійшлася з актором Джо Алвіном.

У той момент в іспанських медіа почали писати про те, що автогонщик розійшовся з австрійською телеведучою Андреа Шлагер. Згодом з'явилися чутки про те, що Фернандо Алонсо закрутив роман з Тейлор Свіфт.

Проте чутки про стосунки між пілотом та співачкою сприйняли не більше, ніж просто жарт. Пізніше Фернандо Алонсо у TikTok поділився відео, де сидить у кріслі та підморгує під пісню Тейлор Свіфт – "Karma".

Алонсо опублікував відео під пісню Свіфт:

Наприкінці квітня 2023 року Фернандо Алонсо брав участь на Гран-прі Формули-1 в Азербайджані. Перед перегонами іспанського пілота почали розпитувати про стосунки з Тейлор Свіфт, але він не давав прямої відповіді.

Вболівальники у мережі одразу підхопили тему стосунків між Фернандо Алонсо та Тейлор Свіфт. Фани почали створювати різні відео на тему роману гонщика та співачки.

У травні 2023 року Daily Mail та Page Six підхопили історію можливого роману між Алонсо та Свіфт. Проте у виданнях наголошували, що це лише здогадки фанатів, а не підтверджена інформація.

Влітку цього ж року хвиля мемів та чуток про роман між гонщиком та співачкою зменшилася. Офіційного спростування стосунків не було, ні від Фернандо Алонсо, ні від Тейлор Свіфт.

Можливо, це був лише жарт над ЗМІ та таблоїдами. Або ж між Фернандо Алонсо та Тейлор Свіфт було щось більше, ніж звичайна дружба.

У 2024 році чутки про можливий роман між Алонсо та Свіфт знайшли нове життя, хоча Тейлор вже тоді зустрічалася з Тревісом Келсі. Стосунки співачки з зіркою американського футболу розпочалися влітку 2023 року.

Співачка випустила альбом "The Tortured Poets Department' з піснею під назвою "imgonnagetyouback". У пісні Тейлор Свіфт є рядки про зі згадкою про команду Aston Martin, у якій виступає Фернандо Алонсо.

Фанатське відео про стосунки Алонсо і Свіфт:

Проте зовсім скоро інтерес фанатів до історії з іспанським пілотом та американською співачкою зовсім зник. Тим паче, що у серпні 2025 року Тейлор Свіфт оголосила про заручини з Тревісом Келсі.

Що відомо про інші стосунки Алонсо?