Яремчук забив у третій грі поспіль і допоміг Ліону вирвати надважливу перемогу в битві за ЛЧ
- Роман Яремчук забив у третьому матчі поспіль за Ліон.
- Українець допоміг команді перемогти Ренн з рахунком 4:2.
В чемпіонаті Франції підійшов до завершення 32-й тур сезону 2025 – 2026. Увага українських фанатів була прикута до гри за участі Ліона.
У складі команди Паулу Фонсеки виступає гравець збірної України Роман Яремчук. Ліон веде важку боротьбу за путівку в Лігу чемпіонів, повідомляє 24 Канал.
До теми Яремчук шокував Францію: українець оформив феєричний дубль і наблизив Ліон до Ліги чемпіонів
Як забив Яремчук?
Минулого вікенду Ліон зустрічався із прямим конкурентом в особі Ренна. Фонсека нечасто випускає Яремчука з перших хвилин, але цьго разу довірився українцю.
Зрештою той доволі швидко відплатив тренеру за довіру. Ліон пропустив швидкий гол, але вже в середині першого тайму Роман віднвив паритет в рахунку.
Українець відмінно скористався подачею з флангу від Толіссо та головою впритул розстріляв ворота Ренна. Таким чином форвард продовжив свою забивну серію за Ліон.
Яремчук вразив ворота Ренна: дивитися відео
Що сказав Яремчук?
Роман відзначився у третьому матчі поспіль за "ткачів". Загалом же це п'ятий гол Яремчука за французький клуб. Після зустрічі українець стримано висловився про свій гол.
Це був складний матч. Перший їх гол, можливо, взагалі стане голом року. Після цього ми почали краще грати й створювати моменти. Було важливо швидко забити перший м’яч. Ми заслуговуємо на ці три очки. Дякую вболівальникам, підтримка сьогодні була неймовірною. Попереду ще два фінали,
– передає слова Яремчука видання RMC Sport.
Ренн не здавався та зміг забити ще раз. Проте Ліон зміг вразити ворота Самба ще тричі та вирвати ключову перемогу (4:2). Яремчук провів на полі 70 хвилин і отримав оцінку 7,8 від Sofascore.
Огляд матчу Ліон – Ренн в чемпіонаті Франції: дивитися відео на Megogo
Чи потрапить Ліон в Лігу чемпіонів?
- Команда під керівництвом екстренера Шахтаря Паулу Фонсеки бореться за повернення в Лігу чемпіонів. За два тури до фінішу Ліон посідає третю сходинку в Лізі 1.
- Підопічні Фонсеки випереджають Лілль на два бали та Ренн – на чотири. Топ-трійка команд з Франції потрапить в ЛЧ напряму, тоді як четверте місце гратиме у кваліфікації ЛЧ.
- Наразі Ліон має серію з чотирьох перемог поспіль в Лізі 1. У двох останніх турах команда Фонсеки зустрічатиметься із Тулузою та Лансом.
- Нагадаємо, що Роман перейшов в Ліон з Олімпіакоса в січні 2026 року. За оренду українця до кінця поточного сезону "ткачі" заплатили 1,5 мільйона євро. Раніше стала відома подальша доля Яремчука в Ліоні.