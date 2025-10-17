Роналду чи Мессі: Forbes склав рейтинг найбагатших футболістів світу
- Кріштіану Роналду очолив рейтинг найоплачуваніших футболістів світу з доходом 280 мільйонів доларів за сезон-2025/2026.
- Ліонель Мессі займає друге місце з доходом 130 мільйонів доларів, з яких 70 мільйонів зароблено поза футбольним полем.
Авторитетний журнал Forbes склав рейтинг найоплачуваніших футболістів планети. І знову уболівальникам запропонували вічну конкуренцію між Ліонелем Мессі та Кріштіану Роналду.
Для формування рейтингу брались до уваги заробітки футболістів за поточний сезон-2025/2026: зарплати, призові та бонуси. Також Forbes включив сюди спонсорські контракти та бізнес, інформує 24 Канал.
Хто із зірок футболу заробляє найбільше?
Рейтинг очолив нападник саудівського Аль-Насра Кріштіану Роналду. Зірковий португалець заробляє 230 мільйонів доларів, а його загальний дохід від спонсорських угод складає 50 мільйонів доларів. Сумарно володар п'яти "Золотих м'ячів" заробляє 280 мільйонів доларів.
Другий найоплачуванішим гравцем світу є його вічний конкурент Ліонель Мессі. Сумарний заробіток футболіста Інтер Маямі склав 130 мільйонів доларів. Цікаво, що 70 мільйонів із них були зароблені поза межами футбольного поля.
Топ-3 рейтингу замикає форвард Аль-Іттіхад Карім Бензема. Колишній нападник мадридського Реала за сезон-2025/2026 заробив 100 мільйонів доларів завдяки контракту із саудівським клубом, а лише 4 мільйони – за полем.
Топ-10 найоплачуваніших гравців світу:
- Кріштіану Роналду (Аль-Наср) – 280 мільйонів доларів (230 мільйонів зарплата + 50 мільйонів контракти і бізнес);
- Ліонель Мессі (Інтер Маямі) – 130 (60+70);
- Карім Бензема (Аль-Іттіхад) – 104 (100+4);
- Кіліан Мбаппе (Реал) – 95 (70+25);
- Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті) – 80 (60+20);
- Вінісіус Жуніор (Реал) – 60 (40+20);
- Мохаммед Салах (Ліверпуль) – 55 (35+20);
- Садіо Мане (Аль-Наср) – 54 (50+4)
- Джуд Беллінгем (Реал) – 44 (29+15);
- Ламін Ямаль (Барселона) – 43 (33+10).
Роналду – перший мільярдер серед футболістів?
- У жовтня видання Bloomberg повідомило, що Кріштіану Роналду став першим футболістом, статки якого досягнули у більше, як один мільярд євро. Наразі ця сума португальця складає понад 1,4 мільярда євро.
- Футболіст збірної Португалії вкладає гроші у нерухомість, а також розвиває власний бренд CR7.
- Водночас Кріштіану продовжує встановлювати рекорди на футбольному полі. У матчі відбору на чемпіонат світу-2026 з футболу Португалія – Угорщина Роналду став найкращим абсолютним бомбардиром в історії кваліфікації на Мундіаль. Таке досягнення йому підкорилось завдяки дублю у ворота Угорщини.