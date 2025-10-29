Роналду розірвав мережу після провалу з Аль-Насром: відео кумедного виконання штрафного
- Кріштіану Роналду вилетів з Аль-Насром від Аль-Іттіхаду в 1/8 фіналу Кубка Короля.
- Португалець повеселив невдалим виконанням штрафного.
Португалець продовжує демонструвати топ-рівень навіть в Саудівській Аравії. Проте здобути трофей з Аль-Насром у Роналду поки не виходить.
Нападник збірної Португалії втратив чергову змогу нещодавно. Його команда зустрічалась з Аль-Іттіхадом в 1/8 фіналу Кубка Короля, повідомляє 24 Канал.
До теми Роналду побив абсолютний рекорд міжнародного футболу: історичне відео
Як провалився Роналду?
"Синьо-жовтим" не вдалось пройти принципового суперника (1:2). Один із голів за Аль-Іттіхад забив Карім Бензема, з яким Роналду провів багато років у Реалі.
Сам же Кріштіану провів увесь матч на полі та був доволі активним. На рахунку Роналду п'ять ударів, але лише один з них був у площину. А у компенсований час Роналду повеселив фанатів своїм штрафним.
Як Роналду готувався до штрафного: дивитися відео
Нападник довго налаштовувався на пробиття зі стандарту. Гравець розмовляв у повітря та емоційно повторював фразу "Ти зможеш". Проте після цього Роналду пробив у стінку та не зміг врятувати свою команду від поразки.
Огляд матчу Аль-Наср – Аль-Іттіхад: дивитися відео
Відзначимо, що ця поразка вибила Аль-Наср з Кубка Короля. Поки що у Кріштіану не складається з трофеями Саудівській Аравії. Після переїзду в цю країну на початку 2023 року Роналду програв аж 13 турнірів.
Читайте також Роналду став першим мільярдером серед футболістів: скільки грошей у Кріштіану
Кар'єра Кріштіану Роналду в Аль-Насрі
- Португалець став гравцем Аль-Насру у січні 2023 року після скандального відходу з Манчестер Юнайтед. Напередодні трансферу нападник ще й провалив ЧС-2022, вилетівши у чвертьфіналі від Марокко.
- Результативність Роналду залишається на топовому рівні. У 114 матчах Кріштіану забив 100 голів за Аль-Наср та віддав 21 асист.
- За цей час команда двічі ставала другою в чемпіонаті Саудівської Аравії, а минулого сезону фінішувала третьою.
- Єдиним титулом Роналду в Аль-Насрі є перемога в Кубку арабських чемпіонів. Проте цей турнір має статус товариського змагання.
- Нещодавно Кріштіану досяг позначки у 950 голів. У поточному сезоні він має на своєму рахунку шість м'ячів у семи іграх, а Аль-Наср лідирує в чемпіонаті Саудівської Аравії.