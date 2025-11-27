Роналду зробив щемливий подарунок сім'ї загиблого Жоти на згадку про виграний трофей

Влітку Кріштіану Роналду поповнив свій трофейний кабінет новим трофеєм. Нападник Аль-Насра допоміг збірній Португалії виграти Лігу націй.

У фінальному матчі Кріштіану та компанія обіграли Іспанію по пенальті. На згадку про той тріумф Роналду вирішив зробити подарунок своїм партнерам по команді, повідомляє 24 Канал з посиланням на GOAL.

До теми Роналду вперше щиро зізнався, чому насправді не відвідав похорон Діогу Жоти

Як Роналду віддячив партнерам по збірній?

Нападник презентував кожному з 25-ти партнерів по команді унікальний персоналізований годинник. Елітний бренд Jacob & Co розробив аксесуар у кольорах португальської збірної та помістив зображення трофея Ліги націй всередину.

За оцінками спеціалістів, кожен такий годинник оцінюється мінімум у 300 тисяч доларів. Тож виходить, що Роналду розщедрився мінімум на 7,5 мільйонів заради партнерів.

Як виглядає подарунковий годинник від Роналду:

При цьому варто зазначити, що Кріштіану не оминув увагою Діогу Жоту, який помер в липні у ДТП. Нападник Ліверпуля теж був частиною переможної збірної Португалії.

Роналду замовив годинник і на покійного гравця та вислав його сім'ї Діогу в пам'ять про досягнення гравця. Раніше Кріштіану у себе в інстаграм щемливо попрощався із загиблим Жотою.

Що відомо про смерть Діогу Жоти?