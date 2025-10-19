У суботу, 18 жовтня, відбулися поєдинки 5 туру чемпіонату Саудівської Аравії з футболу. В одному з них Аль-Наср вдома приймав Аль-Фатех.

Гості здобули розгромну перемогу з рахунком 5:1. У цій зустрічі фантастичним голом відзначився легендарний форвард Кріштіану Роналду, повідомляє 24 Канал.

Як Роналду забив гол Аль-Фатеху?

Португалець вийшов у стартовому складі та провів на полі весь поєдинок. На 59-й хвилині, коли команди грали внічию 1:1, він не реалізував пенальті.

Це вже другий поспіль нереалізований удар для нього з 11-метрової позначки. Проте Кріштіану не знітився й рівно через 60 секунд після цього вкотре продемонстрував свій рівень.

Зірковий нападник виправився та забив гол, який без перебільшення став шедевром. Він отримав м'яч на лівому фланзі, трохи змістився до центру та пробив точнісінько у дев'ятку.

Воротар намагався врятувати свою команду, але шансів там не було. Після цього Роналду емоційно відсвяткував взяття воріт, скинувши футболку, за що отримав жовту картку.

Пресслужба Аль-Насра у соцмережі X влучно підписала цей епізод: "Він живе заради таких моментів".

Роналду забив шедевр: дивіться відео

А ще через декілька хвилин 5-разовий володар "Золотого м'яча" записав у свій актив результативну передачу на Жоау Фелікса, який в цьому поєдинку оформив хет-трик. Саме він наразі є найкращим бомбардиром чемпіонату Саудівської Аравії з вісьмома голами після п'яти турів.

Дивіться відеоогляд матчу Аль-Наср – Аль-Фатех

Довідка. Аль-Наср здобув усі перемоги у п'яти стартових турах чемпіонату Саудівської Аравії та очолює турнірну таблицю з 15 очками. Найближчими переслідувачами є Аль-Хіляль та Аль-Іттіхад, які мають у своєму активі 11 і 10 залікових балів відповідно.

Нагадаємо, що напередодні Forbes склав рейтинг найбільш високооплачуваних футболістів світу. Його очолив саме Кріштіану Роналду, який заробляє в рік 280 мільйонів доларів.

Як виступає Роналду в сезоні-2025/2026?