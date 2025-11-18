Тепер Дональд Трамп планує зустрітися з Кріштіану Роналду у Білому домі. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Mirror.

Чому Роналду зустрічатиметься з Трампом?

Легенда футбол завітає до президента США – 18 листопада. Як пише видання, Роналду буде однією з головних зірок турніру, що відбудеться у США, Канаді та Мексиці.

Очікується, що португальський нападник зіграє проти збірної США. Окрім того, йде обговорення щодо проведення товариського матчу для розминки перед початком чемпіонату світу.

До слова. Раніше Роналду на інтерв'ю Пірсу Моргану на власному ютуб-каналі висловився про Дональда Трампа. Він заявив, що президент США один із тих, хто може змінити світ або ж допомогти у цьому.

Відзначимо, що три представники Білого Дому підтвердили візит легендарного футболіста. Цікаво, що у цей день Трамп також зустрічається з наслідним принцом Саудіївської Аравії Мохаммедом бін Салманом.

Нагадаємо, що Роналду виступає у саудівському Аль-Насрі. Однак наразі невідомо, чи пов'язані між собою зустрічі футболіста і принца з президентом США.

