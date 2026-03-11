"Росія хоче показати, що не ізольована": Зеленський зробив заяву про Паралімпіаду-2026

У італійському Мілані продовжуються зимові Паралімпійські ігри-2026. Участь у змаганнях приймають параатлети з 56-ти країн світу, в тому числі з України.

На жаль, Паралімпіада запам'ятається ще й поверненням до змагань Росії та Білорусі. Це неприємне рішення прокоментував президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю ірландському журналісту Кейліну Робертсону.

До теми Ганебно: сім’ю українського атлета змусили зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026

Як Росія використовує Паралімпіаду?

Напередодні Ігор Міжнародний паралімпійський комітет прийняв рішення зняти всі санкції з російського та білоруського спорту. Представники цих країн отримали право взяти участь у змаганнях під своїми прапорами та гімнами.

Таке рішення обурило багатьох українців та наших партнерів закордоном. Зеленський наголосив на тому, що Росія використовує спорт для пропаганди своєї військової кампанії.

Участь у великих спортивних подіях – це спосіб посилити свій вплив. Аудиторія, до якої можна звернутися, дуже велика. Саме тому Росії потрібно, щоб там був її прапор, а також – перемоги. Вона хоче показати, що вона не ізольована. Це одна з їхніх дезінформаційних кампаній. Як цьому протидіяти? Ми маємо діяти проти них тими інструментами, які маємо. Ми порушуємо цю тему щоразу, коли це доречно,

– заявив президент України.

Що сказав Зеленський про паралімпійців?

Вже у перші дні зимової Паралімпіади українські атлети завоювали 10 нагород та навіть лідирували у медальному заліку. Володимир Зеленський відзначив важливість перемог наших спортсменів на змаганнях в Італії.

Ми намагаємося згуртувати союзників проти рішень МОК та МПК, які дозволяють участь росіян. Наші спортсмени-ветерани на Паралімпійських іграх дуже сильні. Перемоги, яких вони досягають, і медалі, які вони привозять, важливі не лише для них, а й для України як держави. Вони роблять велику справу, адже це також удар по росіянах. Сподіваюся, ми переможемо,

– резюмував Зеленський.

За підсумком чотирьох ігрових днів Україна посідає п'яте місце у медальному заліку зимових Паралімпійських ігор-2026. На рахунку українців три "золота", два "срібла" та п'ять "бронз".

Санкції проти Росії у спорті: що відомо?