Росіяни пронесли прапор на Олімпіаду заради свого чемпіона, який у підсумку програв українцю
- Росіяни пронесли свій прапор на Олімпіаду в Мілані на змагання з фігурного катання.
- МОК заборонив використання російської символіки на Іграх.
В Мілані та прилеглих регіонах Італії продовжуються зимові Олімпійські ігри. Змагання триватимуть до 22 лютого та включатимуть в себе 16 видів спорту.
Серед них є і фігурне катання, в якому беруть участь троє спортсменів з Росії та Білорусі. Виступати вони можуть лише під нейтральним прапором через рішення МОК, повідомляє 24 Канал.
До теми Гераскевича можуть відсторонити від Олімпійських ігор через шолом із вбитими Росією спортсменами
Як прапор Росії опинився на Олімпіаді?
Символіка Росії та Білорусі заборонена на зимовій Олімпіаді. Проте все одно трапляються випадки, коли прапори країн-терористок потрапляють в об'єктиви камер.
Так сталось на змаганні з фігурного катання під час короткої програми. Росіяни пронесли свій прапор на трибуни. щоб підтримати свого спортсмена Петра Гуменника.
Російський прапор потрапив на трибуни в Мілані / скріншот з трансляції
При цьому стюарди на стадіоні не завадили вболівальниці вивісити символіку терористичної країни попри заборону від МОК. Окрім самого прапору, фанатки розмалювали ссобі обличчя в його кольорах.
Уродженець Санкт-Петербурга є чемпіоном з Росії з фігурного катання. На Петра покладали великі надії, але у короткій програмі Гуменник посів 12 місце.
Спортсмен набрав 86,72 бала та, що приємно, пропустив вперед єдиного представника України Кирила Марсака. Хлпець з Херсона став 11-им, викликавши фурор у фанатів.
Як росіяни втягують Олімпійські ігри у скандали?
- Зимова Олімпіада-2026 вже встигла запам'ятатися кількома скандалами. До прикладу, перед стартом Ігор стало відоо про масовані хакерські атаки з боку Росії на інфраструктуру Ігор.
- При цьому МОК все одно дозволяє спортсменам з Росії та Білорусі виступати на Олімпійських іграх, хоч і під нейтральним прапором. На змагання в Італію приїхало 20 атлетів з цих країн.
- До того ж, італійці масово протестують проти Олімпійських ігор в Мілані та регіоні. Причиною є завдання шкоди для навколишнього середовища при будівництві об'єктів.
- Для України ж головним розчаруванням стала заборона МОК щодо "шолому пам'яті" Владислава Гераскевича. Українець вдягнув шолом, на якому зображені вбиті Росією українські спортсмени.