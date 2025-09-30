15 серпня п'ять естонських клубів звернулися до Естонського футбольного союзу (ЕФС) з питанням, які кроки здійснені організацією щодо російських клубів. Проте відповіді не дочекалися, пише 24 Канал з посиланням на Delfi.

Читайте також Динамо може повернутися в Лігу Європи через Ізраїль: що відомо про подібні випадки

Як Естонія збирається виключити Росію з УЄФА?

Така пасивність ЕФС змусила 13 естонських клубів скликати позачергові загальні збори. За інформацією джерела, під зверненням підписалися клуби: Пайде, Левадія, Хар’ю, Інфонет, Калев, Тульовик, Велко Тарту, Сантос Тарту, Війсмі, Таммека, Türi JK Ganvix, Хар’ю-2 та футзальний Равенс.

На порядку денному три важливі питання:

1. Зупинити солідарні виплати російським клубам з боку УЄФА;

2. Забезпечити перерахування коштів до українських клубів;

3. Розпочати процедуру виключення Російського футбольного союзу (РФС) з УЄФА.

УЄФА продовжує фінансувати клуби Росії на четвертий рік їхньої агресії, тоді як допомогу багатьом українським клубам заблоковано – це аморально та несправедливо. Для нас це принципове питання цінностей, по якому ми від президента ЕФС чули лише дуже дивні позиції та пояснення футбольного союзу, чому ми нічого не можемо зробити,

– заявив президент футбольного клубу Пайде Вейко Вескімяе.

Зазначимо, що президент ЕФС Айвар Похлак входить до виконавчого комітету УЄФА. Тож естонські клуби очікують від свого представника більш рішучі дії.

Масла у вогонь додали останні провокації росіян. Нещодавно військові літаки Росії порушили повітряний простір Естонію, а дрони з країни-вбивці були помічені у Польщі, Данії, Німеччині та інших країнах ЄС.

Чому УЄФА платить Росії гроші?