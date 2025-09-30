15 серпня п'ять естонських клубів звернулися до Естонського футбольного союзу (ЕФС) з питанням, які кроки здійснені організацією щодо російських клубів. Проте відповіді не дочекалися, пише 24 Канал з посиланням на Delfi.
Читайте також Динамо може повернутися в Лігу Європи через Ізраїль: що відомо про подібні випадки
Як Естонія збирається виключити Росію з УЄФА?
Така пасивність ЕФС змусила 13 естонських клубів скликати позачергові загальні збори. За інформацією джерела, під зверненням підписалися клуби: Пайде, Левадія, Хар’ю, Інфонет, Калев, Тульовик, Велко Тарту, Сантос Тарту, Війсмі, Таммека, Türi JK Ganvix, Хар’ю-2 та футзальний Равенс.
На порядку денному три важливі питання:
- 1. Зупинити солідарні виплати російським клубам з боку УЄФА;
- 2. Забезпечити перерахування коштів до українських клубів;
- 3. Розпочати процедуру виключення Російського футбольного союзу (РФС) з УЄФА.
УЄФА продовжує фінансувати клуби Росії на четвертий рік їхньої агресії, тоді як допомогу багатьом українським клубам заблоковано – це аморально та несправедливо. Для нас це принципове питання цінностей, по якому ми від президента ЕФС чули лише дуже дивні позиції та пояснення футбольного союзу, чому ми нічого не можемо зробити,
– заявив президент футбольного клубу Пайде Вейко Вескімяе.
Зазначимо, що президент ЕФС Айвар Похлак входить до виконавчого комітету УЄФА. Тож естонські клуби очікують від свого представника більш рішучі дії.
Масла у вогонь додали останні провокації росіян. Нещодавно військові літаки Росії порушили повітряний простір Естонію, а дрони з країни-вбивці були помічені у Польщі, Данії, Німеччині та інших країнах ЄС.
Чому УЄФА платить Росії гроші?
- Нагадаємо, що у перші дні російської агресії проти України російські футбольні клуби та збірні були виключені з міжнародних турнірів під егідою ФІФА та УЄФА. З 2022 року представники країни-терористки грають виключно товариські матчі зі своїми союзниками.
- Водночас УЄФА не припинив перераховувати російським клубам "платіж солідарності". Починаючи з 2022 року команди Російської Прем'єр-ліги отримали 10,8 мільйона євро.
- Паралельно УЄФА затримує виплати українським клубам. Зокрема "платежі солідарності" не отримали Чорноморець, Металіст 1925, Металург Запоріжжя та Реал Фарма з Одеси. Причина обурлива – начебто переказу грошей заважає "географічне розташування команд у зоні бойових дій".