З ким живе Олег Блохін після розлучення з Іриною Дерюгіною

Олег Блохін – безперечно один з найкращих українських футболістів в історії. Нападник був кумиром мільйонів фанатів, а тому завжди був цікавий суспільству своїм особистим життям.

Завдяки високим досягненням, харизмі та почуттю гумору Блохін мав попит серед жінок. Завдяки цьому Олегу вдалось побудувати зіркову спортивну сім'ю, повідомляє 24 Канал.

Що сталось зі шлюбом Блохіна та Дерюгіної?

У 1980 році Блохін одружився із видатною гімнасткою Іриною Дерюгіною, яка до цього вже двічі ставала чемпіонкою світу. Крім того, за три роки у пари народилась донька Ірина.



Дерюгіна та Блохін одружились у 1980 році

Втім вічною ця пара не стала і наприкінці 90-х розпалась. Дерюгіна згадувала, що вони почали розходитись характерами, а Ірина не хотіла кидати гімнастику.

Це була моя ініціатива щодо розлучення. Я не могла залишити гімнастику. У Олега був складний характер. Він обов'язково мав спати вдень. Це давало складнощі. Це вже пройшло і пішло. Розлучались по-різному, бувало й плакали. Все було. Тримати це все емоційно було важко. В якийсь момент я шкодувала через розлучення. Можливо, не вистачило витримки, можливо, розуму,

– розповідала Дерюгіна в інтерв'ю Дмитру Гордону.

Проте Ірина не стала останньою дружиною для Блохіна. Довлі швидко Олег знайшов нове кохання і з нею він живе разом вже більше 25-ти років.

Хто така Анжела Блохіна?

На початку 00-х обраницею Олега стала жінка на ім'я Анжела. Вона є куди менш відомою суспільству, ніж Дерюгіна. А якщо точніше – взаглі невідомою.

Пара оформила стосунки через кілька років після розлучення футболіста. Анжела не є публічною особою, а сам футболіст зізнавався, що вона молодше його на 16 років.



Як виглядає друга дружина Олега Блохіна

Оскільки легенді Динамо наразі 73 роки, в такому випадку Анжелі – 57. Світ побачив пару разом лише в середині 00-х, тоді сам Олег працював вже наставником збірної України.



Олег та Анжела прожили разом вже більше 25-ти років

Чим самезаймається Анжела, широкому загалу особливо невідомо. Дружина подарувала Блохіну двох дітей. У 2000 році на світ з'явилась донька Ганна, а через два роки – її сестра Катерина.

Обидві дівчини є прихильницями тенісу, але не грають у нього на професійному рівні. Якось Блохін зізнавався, що почувається щасливим у новій родині та часто проводить з сім'єю час.



Як виглядають доньки Блохіна від другого шлюбу

До слова, минулого року в сім'ї Блохіна виник гучний скандал. Як розповів журналіст Ігор Бурбас, колишня та теперішня дружини Олега будуть судитися.

Дерюгіна разом з донькою Іриною бажають відсудити у Анжели квартиру, яка належить самому Блохіну. Сам Олег заишається власником нерухомості та очікувано ніяк не коментує ці новини.

