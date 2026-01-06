Гуляет по барам и получает благодарности от ТЦК: что известно о службе Алиева в армии

Бывший игрок киевского Динамо и сборной Украины Александр Алиев ведет активную публичную жизнь. Однако некоторые поступки футболиста вызывают вопросы у общества.

Ряд ветеранов ВСУ обвиняли Александра Алиева в фиктивной службе. 24 Канал подготовил материал о военной деятельности экс-звезды Динамо.

Что известно о службе Алиева?

Еще перед началом полномасштабного вторжения Александр Алиев сделал громкое заявление, что не собирается бежать из столицы Украины, а готов защищать ее от врага. Слова экс-футболиста не разошлись с делом. В первые дни войны он вступил в ряды теробороны Киева.

Александр Алиев перед началом войны / фото из инстаграма футболиста

В мае 2022 года в интервью каналу Футбол сообщил, что собирается защищать Украину до победы. На тот момент он уже находился в Вооруженных силах.

Бывший футболист появлялся на публике преимущественно в военной форме. Лишь иногда посещал благотворительные матчи, которые проходили в Киеве.

Я военнообязанный человек сейчас. Я ушел с первых дней, я буду со страной до конца, пока будет продолжаться война. Я надеюсь, она скоро закончится в нашу пользу, и мы все будем радоваться, улыбаться,

– рассказывал бывший динамовец.

К 31-й годовщине независимости Украины Алиев получил грамоту от командования. Соответствующую фотографию он опубликовал на странице в инстаграме.

Солдата Алиева поблагодарили "за добросовестную службу, личное мужество и самоотверженные действия, проявленные во время выполнения поставленных задач по защите суверенитета Украины".

Алиев с грамотой от командования / Фото из инстаграма экс-футболиста

Тогда Алиев публично осуждал проведение концертов во время войны. Экс-футболист упрекал молодежь, которая развлекается в тылу, пока военные в окопах воюют с врагом.

В декабре 2023 года Алиеву выдали удостоверение участника боевых действий. После этого динамовец столкнулся с волной критики в свой адрес: его обвинили в том, что статус был предоставлен незаслуженно, ведь футболист якобы не находился в самых горячих точках.

Удостоверение участника боевых действий Алиева / Скриншот из инстаграма экс-футболиста

В 2024 году МВД России объявило в розыск Александра Алиева. Против бывшего футболиста сборной Украины открыли уголовное дело по статье о "публичных призывах к террористической деятельности".

Ответ Алиева оказался еще более резонансным. Экс-звезда Динамо уехал в российскую Суджу, которая находилась под контролем ВСУ, и записал обращение российскому ФСБ.

Ну что, ФСБ, пожалуйста. Не надо меня искать, я сам к вам приехал. Вот она – ваша "Пятерочка". Я в Курске. Приезжайте и вяжите меня. Вы же хотели,

– заявил Алиев.

Постепенно Александр все реже появлялся в военной форме. Он приобщился к медийной команде Игнис, где играет вместе с со своим другом Артемом Милевским. Кроме того, Алиев выступает за ветеранов украинского футбола. После одного из турниров, динамовец получил благодарность от ТЦК.

Алиев с благодарностью от ТЦК / Фото из инстаграма футболиста

В чем обвиняют Алиева?

В апреле 2025 года в Киеве работники патрульной полиции задержали Алиева. Футболист вел себя агрессивно и был пьян.

На Алиева составили протокол "за управление транспортным средством в состоянии опьянения, мелкое хулиганство и вынесли постановление за движение по полосе общественного транспорта". Решением суда футболисту запретили управлять транспортным средством сроком на 1 год и выписали штраф на 17 тысяч гривен.

Поведение Алиева получило значительный общественный резонанс. Ветеран ВСУ и общественный активист Олег Симороз жестко раскритиковал известного футболиста, обвинив в пиаре на теме армии.

Вроде Алиев никогда не служил в воинской части и не участвовал в боевых действовал, хотя получил удостоверение УБД. Активист призвал Оболонский ТЦК обратить внимание на уклонение спортсмена от мобилизации.

Очередной скандал разгорелся в ноябре 2025 года, когда Алиев в компании с Милевским опубликовали совместное фото из бани в День памяти жертв Голодомора.

Алиев с Милевским в бане / Фото из инстаграма футболиста

Все видят, как он гуляет по барам, как в Киеве его решением суда лишили водительских прав за управление в состоянии алкогольного опьянения. Но Варашский районный ТЦК (Ровенская область) не придумал ничего лучше, как наградить его "благодарностью",

– прокомментировал поведение Алиева Симороз.

Где сейчас служит Алиев?

Сомнения о фиктивной службе экс-игрока "сине-желтых" развеяла официальный ответ 112-й бригады ВСУ на запрос 24 Канала. В нем сообщается, что Александр Алиев находился в этой боевой части в период с 24.02.2022 по 22.03.2023. Впоследствии он был исключен из списка личного состава в связи с переводом в другую воинскую часть.

Сейчас Алиев проходит службу в части A4723 в должности солдат резерва.

Официальный ответ о прохождении Алиевым военной службы в А4273 / Фото 24 Канала

Представитель Киевского областного территориального центра комплектации Олег Байдалюк в комментарии 24 Каналу разъяснил, что "солдат резерва – это статус военнообязанных в мирное время". В настоящее время такого статуса нет, а есть оперативный запас ВСУ. Это военные, которые уволены со срочной службы.