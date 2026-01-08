Футболист имеет украинское гражданство и, очевидно, не сообщил центру комплектования о своем выезде за границу. Судя по насмешливому тону его ответа на инстаграм-странице, соблюдать закон и выполнять обязанности перед государством он не собирается, пишет 24 Канал.

Как Александр Коваль отреагировал на розыск?

Футболист выложил сторис со скриншотом из приложения Резерв+, где указано, что ТЦК разыскивает его за нарушение правил воинского учета. Сообщение Коваль-младший сопроводил улыбающимся селфи и надписью на русском языке "Удачи в поисках".



сторис из инстаграма Александра Коваля

Где сейчас Александр Коваль?

Судя по информации на портале Transfermarkt, сын известного в прошлом игрока Шахтера сейчас выступает за PerfectLanD из Чехии, где его тренирует отец. Сама команда скорее напоминает медиапроект, чем настоящий футбольный клуб: на своем сайте утверждает, что принадлежит к "новому поколению" и хвастается количеством онлайн-членов. Максимальный уровень выступлений – чемпионат Праги.

Кто еще из украинских футболистов имел проблемы с ТЦК?