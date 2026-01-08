Футболіст має українське громадянство і, вочевидь, не повідомив центр комплектування про свій виїзд за кордон. Судячи з насмішливого тону його відповіді на інстаграм-сторінці, дотримуватися закону та виконувати обов'язки перед державою він не збирається, пише 24 Канал.

Як Олександр Коваль відреагував на розшук?

Футболіст виклав сторіс зі скріншотом із застосунку Резерв+, де зазначено, що ТЦК розшукує його за порушення правил військового обліку. Допис Коваль-молодший супроводив усміхненим селфі та надписом російською мовою "Успіху в пошуках".



сторіс з інстаграму Олександра Коваля

Де зараз Олександр Коваль?

Судячи з інформації на порталі Transfermarkt, син відомого у минулому гравця Шахтаря нині виступає за PerfectLanD з Чехії, де його тренує батько. Сама команда радше нагадує медіапроєкт, ніж справжній футбольний клуб: на своєму сайті стверджує, що належить до "нового покоління" і вихваляється кількістю онлайн-членів. Максимальний рівень виступів – чемпіонат Праги.

