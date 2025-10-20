"Пошел ты": известный промоутер отреагировал на громкое заявление Усик о продолжении карьеры
- Эдди Хирн считает, что Александру Усику неинтересно соревноваться с молодым соперником, и поддерживает его решение продолжать карьеру, если тот чувствует себя хорошо.
- Усик заявил, что будет боксировать до 41 года, после чего планирует открыть спортивную академию, а также получил предложение подраться на голых кулаках.
Известный промоутер Эдди Хирн высказался относительно будущего Александра Усика. Глава компании Matchroom Sport отреагировал на недавние слова украинского боксера о его профессиональной карьере.
Александр Усик заявил, что будет боксировать до 41 года. Эдди Хирн не только отреагировал на это заявление абсолютного чемпиона мира в хевивейте, но и прокомментировал бой между Усиком и Мозесом Итаумой, который отвергает сам украинский боксер, передает 24 Канал со ссылкой на Pro Boxing Fans.
Как Хирн отреагировал на заявление Усика о карьере до 41-го года?
Промоутер считает, что Усику, который достиг всего в боксе, уже не интересно выходить в ринг против молодого 20-летнего соперника. По мнению Хирна, Александр, видимо, думает, что Итаума должен заслужить на этот очный бой.
Знаете, иногда мы отправляем людей на пенсию, не так ли? Я уже говорил об Усике, что, возможно, ему стоит сейчас уйти на пенсию. Он, видимо, слушает это и думает: "Пошел ты! Почему? Я чувствую себя прекрасно. Я боксирую лучше, чем когда-либо. Почему я должен уйти на пенсию?" И он прав. В конце концов, если он в хорошей физической форме и все еще стремится к этому, удачи ему,
– заявил Хирн.
Также Эдди вспомнил крайний поединок Мозеса против 37-летнего Диллиана Уайта, в котором Итаума одержал легкую победу нокаутом. Несмотря на это Хирн считает, что Усик таки подерется против наследника Майка Тайсона.
Напомним, что Усик не только сделал громкое заявление о своей карьере, но и заявил, что уже начал готовиться к следующему бою в своем тренировочном лагере. Александр не раскрыл имя своего соперника, но отметил, что это точно не будет Итаума.
"До 41 года я буду боксировать. А дальше построю академию спорта, буду там тренировать и тренироваться", – говорил Усик в видео "Новости.LIVE".
Какими были последние новости об Александре Усике?
Кроме громких заявлений от Усика, Александру предложили подраться на голых кулаках. Такое предложение боксер получил от одного из крупнейших промоушенов боев на голых кулаках Bare Knuckle.
По словам генерального директора промоушена Дэвида Тетро, сейчас продолжаются переговоры относительно такой идеи, а он уже пообщался с менеджером украинского боксера Эгисом Климасом. Об этом говорится на сайте Ready to Fight.
В то же время Усик хочет подраться в октагоне против Джейка Пола в 2026 году.
Также Усик заверил, что после окончания карьеры боксера точно не подастся в политику.