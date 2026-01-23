Экс-тренер Динамо и сборной Украины избил сантехника в Киеве: он в больнице, а видео "исчезло"
- Экс-футболист Динамо Алексей Михайличенко избил сантехника в Киеве.
- Причиной скандала стало отсутствие отопления в его доме.
Жители Киева продолжают переживать коммунальные неудобства из-за атаки россиян на энергетику. Одной из проблем является отсутствие отопления во многих домах.
К сожалению, на фоне кризисной ситуации случаются неприятные инциденты. Один из таких на днях произошел с участием легенды Динамо, сообщает журналистка Наджие Аметова.
Что случилось с легендой Динамо?
По словам очевидцев, в Печерском районе столицы был избит сантехник по имени Николай. Сделал это бывший игрок и тренер киевского клуба Алексей Михайличенко.
Причиной конфликта стало отсутствие отопления в доме экс-футболиста. По словам сантехника, начальник ЖЭУ присутствовал при ссоре и снял на видео начало драки.
Однако позже он пообщался с Михайличенко и видео "исчезло" с телефона. Сейчас господин Николай находится в одной из больниц Печерского района Киева.
В эти сложные времена люди, которые пытаются вернуть нам свет и тепло, не должны сталкиваться с хамством и физическим насилием. Когда агрессия выходит из-под контроля, она часто направляется на тех, кто не может дать отпор. Соседи из нашего дома очень тепло отзываются о господине Николае. Ежедневно он приезжает в центр города из Гостомеля и с утра до поздней ночи делает все возможное, чтобы помочь людям,
– пишет Аметова.
Как отреагировал Михайличенко?
По ее словам, сантехник уже подал заявление в полицию. Но он опасается, что из-за известного имени дело могут замять. К слову, полиция Киева подтвердила принятие заявления по факту избиения сотрудника коммунального предприятия.
Правда, имя Михайличенко в заявлении не упоминается. Также журналистка отмечает, что выходила на связь с Алексеем. Она попросила прокомментировать инцидент, на что получила пренебрежительное отношение к себе.
По ее словам, легенда Динамо посоветовал ей "отдохнуть". Он отметил, что ему безразлично на то, что история с избиением сантехника станет публичной. Ранее Михайличенко жестко высказывался о назначении Мирчи Луческу в Динамо.
Что известно об Алексее Михайличенко?
- Михайличенко является одним из лучших игроков в истории Динамо. Полузащитник поиграл за киевлян с 1981 по 1990 годы и забил 51 гол в 176-ти матчах.
- Вместе с "бело-синими" он выиграл 8 трофеев, в том числе Кубок обладателей Кубков в 1986 году. Позже Михайличенко поиграл за Сампдорию и Рейнджерс.
- На его счету чемпионство в Серии А и пять чемпионств в Шотландии. Кроме того, в 1988 году в составе сборной СССР Алексей стал вице-чемпионом Евро, а также выиграл "золото" Олимпийских игр.
- Также Михайличенко имел неплохую послеигровую карьеру. Он дважды возглавлял Динамо, работал в клубе спортивным директором, а также тренировал молодежную и национальную сборные Украины.