Легенда Динамо Михайличенко вывозил иностранцев Шахтера за границу в начале вторжения россиян
- Алексей Михайличенко помог иностранным футболистам Шахтера покинуть Украину во время вторжения россиян, организовав их эвакуацию.
- После завершения карьеры в футболе Михайличенко начал интересоваться футзалом и посещать матчи чемпионата Украины.
После назначения Мирчи Луческу в Динамо Алексей Михайличенко покинул киевский клуб и перешел на работу в УАФ. Там он занимался системой сборных, но в феврале 2022 года вынужден был взять на себя миссию, на которую точно не рассчитывал.
Михайличенко оказался единственным в военном Киеве, кто мог помочь иностранным футболистам Шахтера покинуть территорию страны. О том опыте легенда Динамо рассказал в интервью ютуб-проекту Дениса Бойко.
Как Михайличенко спасал иностранцев Шахтера?
Михайличенко признал, что перебрался работать в УАФ из-за того, что там были его друзья со времен выступлений за Динамо – Анатолий Демьяненко, Олег Протасов, Олег Блохин, Игорь Беланов.
Экстренер вошел в Комитет национальных сборных, но фактически не успел нормально поработать, ведь началось полномасштабное вторжение россиян в Украину. Михайличенко оказался одним из немногих, кто не покинул Киев, когда к нему уже подходили враги.
На второй день мне звонок, что надо помочь вывезти иностранцев Шахтера, которые остались. И Карлос Де Пена был с ними тоже. Я еду – Киев пустой. А россияне уже в Буче и Ирпене были. Я приезжаю – и там, видимо, около 30 человек. Там и жены, и дети, и служанки, все вместе. Питьевой воды нет, памперсов нет. Ужас,
– поделился воспоминаниями Михайличенко.
Динамовцу удалось договориться о том, чтобы легионеров и тренера "горняков" забрал автобус, а потом их посадили на поезд. Когда уже настал момент прощаться с Роберто Де Дзерби и другими, произошло то, что поразило Михайличенко больше всего.
Когда все женщины стали возле ресепшена на колени и начали молиться – для меня это был шок. Такое напряжение было, такая была боль, когда ты едешь, одни "ежи" по Киеву и ни одного человека, ни одной машины,
– сказал бывший тренер.
Чем занимается сейчас Алексей Михайличенко?
- В январе 2026 года во время блэкаутов в Киеве Михайличенко обвинили в избиении сантехника, но сам динамовец отрицает насилие со своей стороны и утверждает, что только разговаривал по-мужски с тем, кто оскорбил его жену.