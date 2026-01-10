Трагедия произошла на острове Самуи в Таиланде. Погибшему парню было всего 22 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на RTL.

Как погиб футболист Алексис Вергос?

Он отдыхал со своей спутницей и пытался сделать селфи на фоне водопада Намуанг 2. Во время попытки сфотографироваться футболист поскользнулся и упал с пятого яруса водопада.

Он пропал без вести и местные полицейские начали поиски. Они нашли его тело в ущелье, куда футболиста затянуло сильное течение.

Во время падения парень, вероятно, ударился головой о камни. По данным издания The Thaiger, спасатели с помощью веревок вытащили тело из воды, положили на носилки и доставили к подножию водопада.

К сожалению, там они констатировали смерть 22-летнего парня. Предварительный судебно-медицинский осмотр установил, что ее причиной стала тяжелая черепно-мозговая травма.

К слову. Невеста Вергоса, которая находилась рядом, также поскользнулась и едва не погибла с ним. К счастью, девушка смогла ухватиться за ветку дерева, что спасло ей жизнь. Именно она сообщила полиции об инциденте.

Отметим, Алексис Вергос выступал за любительский футбольный клуб Кемпер Эрге-Армель. Он представляет седьмой дивизион чемпионата Франции.

