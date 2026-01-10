Трагедия произошла на острове Самуи в Таиланде. Погибшему парню было всего 22 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на RTL.
Как погиб футболист Алексис Вергос?
Он отдыхал со своей спутницей и пытался сделать селфи на фоне водопада Намуанг 2. Во время попытки сфотографироваться футболист поскользнулся и упал с пятого яруса водопада.
Он пропал без вести и местные полицейские начали поиски. Они нашли его тело в ущелье, куда футболиста затянуло сильное течение.
Во время падения парень, вероятно, ударился головой о камни. По данным издания The Thaiger, спасатели с помощью веревок вытащили тело из воды, положили на носилки и доставили к подножию водопада.
К сожалению, там они констатировали смерть 22-летнего парня. Предварительный судебно-медицинский осмотр установил, что ее причиной стала тяжелая черепно-мозговая травма.
К слову. Невеста Вергоса, которая находилась рядом, также поскользнулась и едва не погибла с ним. К счастью, девушка смогла ухватиться за ветку дерева, что спасло ей жизнь. Именно она сообщила полиции об инциденте.
Отметим, Алексис Вергос выступал за любительский футбольный клуб Кемпер Эрге-Армель. Он представляет седьмой дивизион чемпионата Франции.
Что известно о последних трагических событиях в спорте?
В конце декабря погиб немецкий футболист на горнолыжном курорте в Черногории.
6 января после матча в России внезапно умер победитель Лиги чемпионов по футзалу Фелипе Алекс.
Накануне 33-летний экс-игрок Челси заявил о смертельной болезни. Он объявил, что ему осталось жить считанные дни.