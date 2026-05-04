Чего ждать от Андреа Мальдеры в сборной Украины: эксклюзивное интервью с Евгением Левченко
- Андреа Мальдера близок к назначению тренером сборной Украины. Он должен заменить на этом посту Сергея Реброва.
- Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал кандидатуру итальянца. Он одобрительно отозвался о специалисте.
- Также Левченко высказался относительно иностранца во главе сборной Украины. Ранее национальную команду тренировали исключительно украинские специалисты.
Сборная Украины по футболу является главной командой для всех спортивных болельщиков страны. Фанаты неистово поддерживают ее каждый матч, безумно радуются победам и болезненно переживают любые неудачи.
К сожалению, именно с негатива начался 2026 год для "сине-желтых". Украина уступила Швеции в плей-офф отбора на чемпионат мира-2026, из-за чего не смогла пройти на сам Мундиаль.
Эта неудача повлекла уход Сергея Реброва, а также приблизила сборную Украины к первому в ее истории иностранному тренеру. По информации журналиста Виктора Вацко, новым наставником "сине-желтых" станет Андреа Мальдера.
Итальянец еще не имел опыта работы главным тренером. Однако с 2016 по 2021 годы Андреа был ассистентом в штабе Андрея Шевченко и присоединился к выходу Украины в четвертьфинал Евро-2020.
Учитывая возможное назначение Мальдеры 24 Канал эксклюзивно пообщался с экс-игроком сборной Украины Евгением Левченко. Бывший футболист, а ныне президент профсоюза футболистов Нидерландов, оценил кандидатуру итальянца.
По теме Кто станет тренером сборной Украины по футболу: все слухи и кандидаты
Какие сильные стороны Мальдеры?
Вы как раз работали со сборной, когда Мальдера был в штабе Андрея Шевченко, наблюдали за его работой. Успех той сборной, а именно выход в четвертьфинал Евро, вы связываете в том числе с Мальдерой?
Для всех нас сейчас очень важно сделать выбор тренера, который будет понимать игроков, будет общаться хорошо с игроками и будет на 100% психологом. Он должен быть на уровне с игроками и понимать их. Если говорить о Мальдере, то мне кажется, что это тренер, который очень сильный тактически и очень понимает игру.
Это тренер, который постоянно улучшает себя и развивается. Думаю, что выступление в Лиге наций и четвертьфинал Евро – это тоже заслуга Мальдеры, как и всего тренерского штаба. Мое мнение: это тот тренер, который может потянуть украинскую сборную. Единственный минус – то, что он работал всегда помощником, а это немного другая задача. Это единственный такой момент, здесь надо знать Мальдеру на 100% как тренера и личность. Когда будут выбирать тренера, то стоит смотреть на качества человека и профессионала, чтобы выбирать того, кто по всем критериям подходит.
Андреа Мальдера имел опыт работы в сборной Украины / Фото из инстаграма тренера
Что вам известно о работе Мальдеры, его сильные стороны? Возможно, за что-то специфическое он отвечал в штабе Шевченко?
Я знаю, что за тактику он очень много отвечал. Ребята говорили, что он был постоянно на контакте, разговаривал со всеми, раскладывал схемы. Он тактически очень сильный тренер, это важно для сборной. Я не могу представить, чтобы кто-то из игроков был против такого тренера. Все стремятся к новизне и хотят тренера, который будет показывать желаемый нами футбол.
Когда Шевченко принял команду после Фоменко, мы заиграли в другой футбол. Тот футбол и ту атмосферу хочется сейчас вернуть. После Сергея Реброва, у которого был свой подход, очень многие игроки хотели бы больше доминировать. Я не говорю, что это такая панацея и с Мальдерой мы будем побеждать все сборные.
Но он тот иностранный тренер, который работал уже в украинской среде, понимает наш футбол и знает этих игроков. Это был бы гораздо лучший вариант, чем другие иностранные тренеры, которые не работали в Украине. Или же тренеры, которые долго не работают. Важно, когда тренер постоянно развивается, не стоит на одном месте. В современном футболе, когда ты не тренируешь 2 – 3 года, ты выпадаешь.
Какие у вас впечатления от Мальдеры как от человека? Возможно, у вас личные контакты или просто судя по его интервью.
Мне кажется, что это очень хороший человек, который может нормально общаться и найти подход ко всем игрокам. Как по мне, это полностью другой подход, чем мы видели последние годы. Это неплохой вариант. Как человек и как тренер, он очень классный. Почему бы не попробовать первый раз иностранного тренера?
Последним местом работы Андреа Мальдеры был Марсель / Фото из инстаграма тренера
Возможно, в штаб могли бы войти прогрессивные украинские тренеры, которые смогут его дополнить. То, что он всегда был лишь ассистентом, может быть чем-то проблемным разве что на первых шагах. Я надеюсь, что он победит себя и сможет стать первым тренером. Это такой путь профессионального развития.
Стоит ли назначать тренера-иностранца?
Тренер-иностранец у нас может быть впервые. Часто можно прочитать разные мнения, что сборную должен тренировать украинец. Как вы думаете, что стоит за таким предостережением?
Для меня это полный нонсенс, когда кто-то говорит, что тренером сборной должен быть украинец. Самое главное – это должен быть специалист, который имеет профессиональные черты, чтобы собрать эту сборную. У нас есть материал, с которым можно работать. Но у нас недостаточно квалификации и развития тренеров.
Надо оценивать людей как специалистов, а не по национальности. Посмотрите сколько сборных сейчас с иностранными тренерами. Повторюсь, искать обязательно украинского тренера для сборной – это нонсенс и несовременный подход.
Андрей Шевченко хорошо знаком с Андреа Мальдерой / Фото Getty Images
Вы уже сказали, что Мальдера работал со многими сборниками ранее. Вы воспринимаете это как плюс для него?
Я считаю, что это на 100% плюс. Он уже работал в Украине, понимает реалии и что можно требовать от игроков. У него есть достаточная коммуникационная линия и прямой контакт с Андреем Шевченко. Потянет ли он именно роль главного тренера – это уже другой вопрос. Решения будут приниматься коллективно, но ответственность полностью лежит на тренере сборной. Если у него достаточно квалификации стать главным, то это будет один из лучших вариантов.
Справка. После ухода из сборной Украины в 2021 году Андреа Мальдера присоединился к тренерскому штабу Роберто Де Дзерби. Вместе с экс-тренером Шахтера итальянец работал в Брайтоне и Марселе. Недавно Де Дзерби стал наставником Тоттенхэма и Мальдера в его штаб не вошел.
Чего ждать от Мальдеры и его штаба?
Вы сказали о помощниках-украинцах для Мальдеры, если это будет он. Возможно, у вас есть какие-то фамилии в голове и кто их должен подбирать?
Мне кажется, что это коллективное решение. Штаб формирует тренер вместе с УАФ. Гораздо важнее, чтобы это были тренеры, которые на 100% понимают философию того, как мы хотим играть в футбол, и обращают внимание на молодежь.
Будем откровенны, мы не сможем на 100% бороться с топовыми сборными. Но очень важно, чтобы мы выстроили путь на несколько лет, давали шанс молодым игрокам и чтобы было взаимопонимание с нашими лидерами. Последние пару лет я этого не видел.
И напоследок, что бы вам хотелось увидеть от нового тренера сборной в плане действий, заявлений, методов работы?
Очень важно увидеть четкий план на несколько лет. Я хотел бы, чтобы главный тренер умел четко общаться, отвечал за свои задачи, чтобы у него был коннект с обществом. Мы все должны дать ему время поставить игру и результат.
Для меня важно, чтобы была игра и глаза у игроков горели. Когда будет игра – будет и результат. Поэтому я хотел бы, чтобы у нас не прибивали постоянно тренеров и давали им время выстраивать свою команду. Критиковать надо, но критика должна быть конструктивной, без поливания дерьмом.
Что ждет сборную Украины в 2026 году?
- Дебют нового главного тренера сборной Украины ожидается в июне этого года. Наша сборная должна провести два товарищеских матча в этот период.
- Одним из соперников будет сборная Дании, с которой "сине-желтые" будут играть 7 июня в Оденсе. Еще одним оппонентом может стать Польша.
- Осенью сборную Украины ждут матчи Лиги наций в дивизионе В. Соперниками "сине-желтых" по группе станут Венгрия, Северная Ирландия и Грузия.
- А уже в следующем году наша команда будет играть в отборе на чемпионат Европы-2028, который пройдет в Великобритании и Ирландии. Успешное выступление в Лиге наций может упростить Украине задачу по выходу на Евро.