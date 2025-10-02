Всю игру в составе парижского клуба провел защитник Илья Забарный. После финального свистка французская пресса оценила выступление 23-летнего футболиста сборной Украины, сообщает 24 Канал со ссылкой на Foot Mercato.

Барселона – ПСЖ: как во Франции оценили выступление Забарного?

Украинец помог своей команде одержать победу со счетом 2:1. В частности, он спас свою команду от, казалось, неизбежного гола, когда вынес мяч в подкате уже из пустых ворот после удара Феррана Торреса.

Французские журналисты заявили, что Забарный провел хороший матч, однако отметили не очень убедительную игру против Маркуса Рэшфорда.

"Забарный, который заменил травмированного Маркиньоса, отметился великолепным сейвом, когда спас своего вратаря на 15-й минуте противостояния. В некоторых эпизодах украинский футболист позволял иногда слишком легко себя обыграть – Рэшфорд дважды смог обойти защитника ПСЖ.

После перерыва он вернул себе инициативу благодаря уверенности и хладнокровию и еще раз спас команду от пропущенного мяча. Это сложно назвать доминацией, но Забарный чувствует себя все увереннее в составе ПСЖ", – говорится в отчете.

Отметим, что Илья Забарный стал лучшим игроком матча по версии статистического портала Sofascore. Его игру оценили в 7,7 балла.



Забарный стал лучшим игроком матча / Скриншот с сайта Sofascore

Немножко статистики. В матче Барселона – ПСЖ Илья Забарный 69 раз прикоснулся к мячу. Он отдал 96% точных передач, совершил один удар, четыре отбора и создал один момент. Также на счету украинца два выноса, пять выигранных дуэлей, один подбор и два заблокированных удара.

Напомним, что накануне генеральный директор Динамо Дмитрий Бриф поделился подробностями трансфера Ильи Забарного в ПСЖ. Он рассказал, сколько в целом заработали киевляне на продаже украинца.

