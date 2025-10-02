Всю гру у складі паризького клубу провів захисник Ілля Забарний. Після фінального свистка французька преса оцінила виступ 23-річного футболіста збірної України, повідомляє 24 Канал із посиланням на Foot Mercato.

Читайте також Динамо – Крістал Пелес: де дивитися матч Ліги конференцій

Барселона – ПСЖ: як у Франції оцінили виступ Забарного?

Українець допоміг своїй команді здобути перемогу з рахунком 2:1. Зокрема, він врятував свою команду від, здавалося, неминучого гола, коли виніс м'яч у підкаті вже з порожніх воріт після удару Феррана Торреса.

Французькі журналісти відзначили, що Забарний провів хороший матч, проте наголосили на не дуже переконливій грі проти Маркуса Решфорда.

"Забарний, який замінив травмованого Маркіньоса, відзначився чудовим сейвом, коли врятував свого воротаря на 15-й хвилині протистояння. У деяких епізодах український футболіст дозволяв іноді надто легко себе обіграти – Решфорд двічі зміг обійти захисника ПСЖ.

Після перерви він повернув собі ініціативу завдяки впевненості та холоднокровності та ще раз врятував команду від пропущеного м'яча. Це складно назвати домінацією, але Забарний почувається дедалі впевненіше у складі ПСЖ", – йдеться у звіті.

Як Забарний врятував ПСЖ від пропущеного гола: дивіться відео

Зазначимо, що Ілля Забарний став найкращим гравцем матчу за версією статистичного порталу Sofascore. Його гру оцінили в 7,7 бала.



Забарний став найкращим гравцем матчу / Скриншот із сайту Sofascore

Трішки статистики. У матчі Барселона – ПСЖ Ілля Забарний 69 разів доторкнувся до м’яча. Він віддав 96% точних передач, здійснив один удар, чотири відбори та створив один момент. Також на рахунку українця два виноси, п'ять виграних дуелей, одне підбирання та два заблокованих удари.

Нагадаємо, що напередодні генеральний директор Динамо Дмитро Бріф поділився подробицями трансферу Іллі Забарного до ПСЖ. Він розповів, скільки загалом заробили кияни на продажі українця.

Як виступає Забарний за ПСЖ?