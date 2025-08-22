Украинец броском с аута через полполя отдал победный ассист в еврокубковом матче
- Украинский футболист Александр Романчук отличился ассистом с аута, помог румынской команде Университатя Крайова победить Истанбул Башакшехир 2:1 в Лиге конференций.
- Романчук присоединился к румынскому клубу в июле, и уже провел девять матчей, забив три гола и отдав две результативные передачи.
В четверг, 21 августа, состоялись квалификационные поединки раунда плей-офф Лиги конференций. В одном из них турецкий Истанбул Башакшехир дома принимал румынскую Университатю Крайова.
В составе гостей играли два украинских футболиста Павел Исенко и Александр Романчук. Они помогли своей команде одержать сенсационную победу со счетом 2:1, сообщает 24 Канал.
Как Романчук отдал ассист в Лиге конференций?
Оба игрока провели полный матч. Особенно отличился 25-летний защитник, который записал в свой актив очень незаурядный ассист.
Александр Романчук сделал это с аута. Он на 61-й минуте встречи быстро сориентировался в ситуации и бросил мяч из-за боковой линии со своей половины поля на ход Карлосу Море.
Форвард сборной Коста-Рики убежал от оппонента после броска метров на сорок и реализовал свой момент. В конце концов этот гол стал победным для румынской команды.
Ассист Романчука с аута: смотрите видео
Отметим, что Романчук стал игроком Университати в июле, перейдя из Кривбасса. За румын центральный защитник провел девять поединков, в которых уже забил три гола и отдал две результативные передачи.
К слову. Ответный матч состоится 28 августа. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по киевскому времени.
Напомним, что в решающем раунде квалификации Лиги конференций играет также два украинских клуба. Полесье уступило Фиорентине со счетом 0:3 в первом поединке, а Шахтер не смог одолеть Серветт, расписав со швейцарцами ничью 1:1.