Каждый раунд был как война, – Богачук оценил свою победу над россиянином
- Сергей Богачук победил Раджаба Бутаева раздельным решением судей на вечере бокса Zuffa Boxing 2 в Лас-Вегасе.
- Богачук отметил, что каждый раунд был как война, и посвятил победу своим землякам, подчеркнув важность боя для Украины.
В американском Лас-Вегасе на арене "Meta Apex" состоялся вечер бокса Zuffa Boxing 2. В одном из боев сошлись Сергей Богачук и Раджаб Бутаев.
Украинец в настоящей зарубе одолел россиянина раздельным решением судей. На пресс-конференции после поединка винничанин прокомментировал свой успех, информирует UFC.
Что сказал Богачук о победе над россиянином?
Сергей заявил, что для него эта битва была чрезвычайно принципиальной. Он понимал ее значение для Украины, поэтому отдал все силы для триумфа.
Для меня в этом бою каждый раунд был как война, я хотел выиграть этот поединок, мне нужна была эта победа, это то, в чем нуждается мой народ в Украине. Я не мог проиграть этот бой. Думаю, что надо было еще два раунда и я бы отправил соперника в нокаут,
– сказал Богачук.
Украинец добавил, что был готов к такому изнурительному бою. Он посвятил победу своим землякам.
"Знаю откуда он, у него европейский стиль бокса, я был готов к этому. Хочу, чтобы мои фанаты наслаждались моими боями. Я хочу демонстрировать лучшие бои, лучший бокс – это моя цель. Спасибо за поддержку моим побратимам из Украины. Я чувствовал вашу поддержку, спасибо. Слава Украине", – заявил Сергей.
Справка. Судьи отдали победу Богачуку со счетом 96:94, 96:94, 94:96. Это второе поражение в карьере 32-летнего россиянина.
Отметим, что также в рамках шоу бокса от Zuffa Boxing дрался Александр Гвоздик. Он дважды отправлял Радивое Калайджича в нокдаун, но, к сожалению, уступил нокаутом в седьмом раунде.
Что известно о карьере Сергея Богачука?
Дебютировал на профи-ринге в феврале 2017 года, нокаутировав Мэтта Мерфи.
Имел стартовую серию побед из 18 боев, после чего уступил Брэндону Адамсу.
После этого выиграл 8 из 9 поединков и вышел на реванш с американцем, которому снова проиграл.
Был временным чемпионом мира по версии WBC.
Всего провел 30 поединков, в которых одержал 27 побед, из которых 24 – нокаутом (данные BoxRec).