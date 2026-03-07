На Паралимпийских играх проигнорировали требование Украины не выносить флаг на церемонии открытия

Во время церемонии открытия зимних Паралимпийских игр-2026 организаторы вынесли флаг Украины, хотя украинская делегация решила полностью бойкотировать торжества.

Об этом сообщает 24 Канал.

Что известно об участии Украины в торжествах Паралимпийских игр?

Церемония открытия состоялась в пятницу, 6 марта. Сборная Украины не присоединилась к мероприятию из-за участия в нем представителей России и Беларуси.

Ранее Национальный паралимпийский комитет Украины заявил, что вся украинская команда проигнорирует открытие соревнований. В обращении также отмечалось требование не использовать государственный флаг Украины во время церемонии.

Несмотря на это организаторы все же продемонстрировали украинский флаг, когда на сцене представляли страны-участницы Паралимпиады.

Во время торжеств также были показаны флаги и спортсмены из России и Беларуси. Российская команда впервые с 2014 года выступает на Паралимпийских играх под собственным государственным флагом. По информации France 24, выход российских спортсменов освистывали с трибун.

Всего в самой церемонии открытия приняли участие примерно 45 атлетов, хотя на Паралимпиаду заявлены более 600 параатлетов.

Что известно о бойкоте Паралимпийских игр?