На Паралимпийских играх проигнорировали требование Украины не выносить флаг на церемонии открытия
- Организаторы Паралимпийских игр-2026 вынесли флаг Украины на церемонии открытия, хотя делегация Украины решила бойкотировать мероприятие.
- 16 стран и Евросоюз бойкотировали церемонию открытия из-за участия России и Беларуси с государственной символикой.
Во время церемонии открытия зимних Паралимпийских игр-2026 организаторы вынесли флаг Украины, хотя украинская делегация решила полностью бойкотировать торжества.
Что известно об участии Украины в торжествах Паралимпийских игр?
Церемония открытия состоялась в пятницу, 6 марта. Сборная Украины не присоединилась к мероприятию из-за участия в нем представителей России и Беларуси.
Ранее Национальный паралимпийский комитет Украины заявил, что вся украинская команда проигнорирует открытие соревнований. В обращении также отмечалось требование не использовать государственный флаг Украины во время церемонии.
Несмотря на это организаторы все же продемонстрировали украинский флаг, когда на сцене представляли страны-участницы Паралимпиады.
Во время торжеств также были показаны флаги и спортсмены из России и Беларуси. Российская команда впервые с 2014 года выступает на Паралимпийских играх под собственным государственным флагом. По информации France 24, выход российских спортсменов освистывали с трибун.
Всего в самой церемонии открытия приняли участие примерно 45 атлетов, хотя на Паралимпиаду заявлены более 600 параатлетов.
Что известно о бойкоте Паралимпийских игр?
16 стран и Евросоюз решили бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады-2026 из-за допуска России и Беларуси с государственной символикой.
Часть других стран не пустили своих официальных делегаций на церемонию или решили пропустить определенные моменты трансляции (например, польские телевизионщики объявили, что они не будут показывать выход россиян и белорусов в прямом эфире).
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поблагодарил партнеров за поддержку и отметил, что бойкот является важным сигналом для международного спортивного сообщества.