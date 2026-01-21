Чемпионат Европы-2026 по футзалу: календарь, таблица и результаты сборной Украины

21 января в Латвии, Литве и Словении стартует 13-ый в истории розыгрыш футзального Евро. Среди участников континентального форума есть и сборная Украины.

Соревнования продлится с 21 января по 7 июля. Участие в Евро примут 16 сборных со всего континента, среди которых будут три дебютанта, сообщает 24 Канал.

Чего ждать от Украины?

Всего создано четыре группы по 4 команды. Подопечные Александра Косенко попали в квартет В к Литве, Армении и Чехии. Первые две команды являются дебютантами футзальных Евро.

Зато чехи, как и Украина, является опытным участником континентальных турниров. Однако у "сине-желтых" куда более успешный опыт. Наша команда пропустила лишь один из 11-ти предыдущих ЧЕ.

Четыре раза украинцы выходили как минимум в полуфинал, из этих попыток дважды наша сборная оказывалась в финале. К сожалению, "золото" Украине пока не покорилось. В финалах 2001 и 2003 годов "сине-желтые" проигрывали Испании и Италии соответственно.

Таблица группы сборной Украины

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Литва 0 0 0 0-0 0 2 Армения 0 0 0 0-0 0 3 Чехия 0 0 0 0-0 0 4 Украина 0 0 0 0-0 0

Календарь матчей сборной Украины

Подопечные Александра Косенко первые две игры проведут в литовском Каунасе на "Жальгирис-Арене". Матч против армян назначен на 22 января, а против страны-хозяйки Литвы – на 25-е.

Последний же матч квартета на Евро-2026 "сине-желтые" сыграют в соседней Латвии на "Арена Рига" в столице. Встреча с Чехией запланирована на 28 января.

Расписание матчей и результаты сборной Украины:

22 января, 17:00. Каунас. Армения – Украина

Армения – Украина 25 января, 17:00. Каунас. Украина – Литва

Украина – Литва 28 января, 20:30. Рига. Чехия – Украина

Для выхода в четвертьфинал Украине надо занять первое или второе место. Если подопечные Косенко справятся с задачей, то свой первый матч плей-офф сыграют 31 января в Каунасе или Риге.

Соперником станет одна из команд группы А (Франция, Латвия, Хорватия, Грузия). В свою очередь, игры 1/2 финала, матч за третье место и финал будут проходить в словенской Любляне.