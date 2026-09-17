"Повезло, что семья осталась жива": Ястремская рассказала об обстреле Одессы со стороны России

Украинская теннисистка Даяна Ястремская прокомментировала обстрел Одессы. В результате атаки вражеской армии было уничтожено жилье, принадлежавшее семье спортсменки.

Квартира семьи украинской теннисистки была разрушена российским "Калибром". Даяна Ястремская рассказала об этом журналистам CNN.

Что сказала Ястремская об обстреле Одессы

Теннисистка подчеркнула, что, к сожалению, для Украины подобные атаки российской армии стали повседневностью, которая происходит каждый день.

Что случилось со мной в Одессе, ежедневно происходит с семьями в разных городах Украины. Мне повезло, что моя семья осталась жива, потому что я не могу представить, что было бы, если бы кто-то из нас был там. Думаю, нас бы тоже не стало, так же как больше не существует нашей квартиры,

– отметила Ястремская.

Даяна добавила, что акцентировать внимание необходимо не только на случаях, касающихся известных людей.

"За моей историей стоит еще много других, гораздо более страшных. Сколько разрушенных украинских домов вы никогда не увидите? Сколько матерей и отцов никогда не дадут интервью? Сколько убитых молодых людей для остального мира останутся просто цифрой в новостном сообщении? Знаете, сейчас мне 26 лет. А когда началась полномасштабная война, мне был 21. Практически всю мою взрослую жизнь я прожила вместе с этой войной", – отметила спортсменка.

Инцидент произошел 12 сентября. По информации главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера, в городе от российского обстрела пострадали 35 человек, среди них – младенец в возрасте 5 месяцев.

Что сейчас происходит в жизни Даяны Ястремской

В момент вражеского обстрела украинка уже завершила выступление на US Open-2026. В своих соцсетях теннисистка показала последствия атаки.

Впоследствии Даяна рассказала, что узнала о всем от отца и сначала не могла в это поверить.

Глобальная ассоциация профессиональных тренеров лишила членства сербского тренера Владимира Одобашича, который публично радовался уничтожению квартиры Ястремской.

Отметим, что Ястремская занимает 110-е место в рейтинге WTA. Лучшим выступлением в ее карьере стал полуфинал на Australian Open в 2024 году.