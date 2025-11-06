Государство не имеет возможности выделять много денег в спорт. Однако министр молодежи и спорта Матвей Бедный имеет свое мнение по этому поводу, сообщает 24 Канал.

Как финансировать спорт во время войны?

Политик посетил Всеукраинскую конференцию по спортивному маркетингу SBC Summit Ukraine 2025. На ней он объяснил, что интерес детей к спорту снижается.

"Неправда будет сказать, что государство не выделяет средства на спорт. Если взять, например, детский спорт, то за прошлый год на содержание коммунальных учреждений на детский спорт было потрачено местными бюджетами 6,4 миллиарда гривен. За эти средства содержится 1097 детско-юношеских спортивных школ, которые воспитывают 342 тысячи воспитанников", – говорит господин Матвей.

Это 8,3% от общего количества детей в возрасте от 6 до 18 лет. Но пятая часть от этой цифры – это приписки "мертвых душ". Поэтому могу сказать, что речь идет о 6% детей, которые только находятся в системе спорта. И за это уже заплатили бюджетные деньги. Даже те, у кого нет детей. Даже те, кто не интересуется спортом,

– рассказал министр.

По данным Бедного, на содержание одного ребенка в спорте государство тратит около 18,5 тысяч гривен в год. Как он иронично отметил, даже абонемент в его спортзал в Киеве стоит дешевле.

Министр ожидает привлечения инвестиций со стороны бизнеса. Он не верит, что содержание спорта только на государственном уровне приведет к прогрессу и улучшению результатов.

Когда мы начнем захватывать нашу выборку и работать с большим количеством инициатив, тогда бизнес придет в спорт. Появятся правила и бизнес начнет ориентироваться на какие-то конкретные показатели сообщества. И тогда, я считаю, что начнут наши бюджеты и вообще благосостояние нашей отрасли увеличиваться, В общем 100% наших детей должны заниматься спортом, в том или ином виде,

– считает Матвей.

Он считает, что именно клубная система дает возможность привлекать широкие массы, ориентируясь на спортивный результат. У детей есть желание играть и быть активными, а со временем придет результат у большинства из них.

Также Матвей Бедный рассказывал о важности спорта во время войны. Он акцентировал внимание на том, что результаты наших спортсменов снижаются.

Напомним, что ранее министр спорта комментировал возможное возвращение России к международным соревнованиям. Сейчас представителям страны-террористки позволяют выступать индивидуально под нейтральным флагом.