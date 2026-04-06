Ирина Дерюгина, Ольга Харлан и еще три спортсмена, которые прославили Украину

6 апреля мир отмечает Международный день спорта. Украина имеет немало имен, которыми можно гордиться.

24 Канал выбрал пятерку наших соотечественников, которые особенно ярко продемонстрировали, чего стоит наша страна на международной арене.

Ирина Дерюгина: Чемпионка и Тренерка с большой буквы



Ирина Дерюгина с тренером / фото из открытых источников

Советская система подготовки художественных гимнасток была безжалостной: богатый на медали вид требовал выбора лучших, а пробиться в сборную СССР удавалось единицам.

Киевлянка Ирина Дерюгина не просто прошла этот путь, она доказала всем и каждому, что ей нет равных. В течение 5 лет, с 1975 до 1979, она выиграла все соревнования, в которых участвовала, кроме одного. Стала единственной в истории СССР гимнасткой, которая выиграла чемпионат мира в многоборье два раза. В общем имела на мировых первенствах четыре золота.

Нет сомнения, что Дерюгина покорила бы и олимпийскую вершину, если бы не досадная травма, которая поставила точку в ее блестящей карьере. Впрочем не менее ярко Ирина проявила себя и на тренерском мостике. Ее воспитанницы продолжают добывать для Украины медали чемпионатов.

Лилия Подкопаева: королева гимнастики



Лилия Подкопаева на пьедестале Олимпиады-1996 / фото Olympics

Олимпиада в Атланте в 1996 году была первой летней, на которой Украина выступала как независимое государство. И мы сразу же получили первую многократную олимпийскую чемпионку.

Лилия Подкопаева не имела равных в спортивной гимнастике в абсолюте и вольных упражнениях, а также выиграла серебро в упражнениях на бревне. Этим 18-летняя девочка из Донецка только закрепила свой статус легенды спорта, на который уже претендовала после триумфального чемпионата мира за год до того, где у нее тоже было два золота.

Как и в случае с Дерюгиной, Подкопаева завершила выступления слишком рано из-за последствий повреждения. Но нашла себя в гуманитарной работе: была послом доброй воли ООН, после начала полномасштабной войны направила деятельность благотворительного фонда "Здоровье поколений" на помощь наиболее уязвимым слоям населения.

Ольга Харлан: сабля, которую боятся россияне



Ольга Харлан с золотом Парижа / фото из Википедии

Никому из украинских спортсменов прошлого или современности не удавалось пополнить медальную копилку нашей страны на Олимпиадах так, как это сделала Ольга Харлан.

Фехтовальщица из Николаева в целом выиграла шесть наград, среди которых два золота в 2008 и 2024 годах. Общее же количество медалей мировых и европейских чемпионатов впечатляет: 35.

О роли Харлан в украинском спорте красноречиво говорит тот факт, что она рекордное количество раз, аж 13, признавалась лучшей атлеткой месяца по версии НОК. Еще четыре раза становилась лучшей спортсменкой года в Украине.

Ольга имеет четкую проукраинскую позицию и поразила весь мир, когда на чемпионате мира отказалась пожать руку россиянке, выставив против нее саблю. Сейчас спортсменка готовится наслаждаться ролью мамы – вместе со своим партнером из Италии Харлан ждет ребенка.

Александр Усик: абсолют на ринге и вне его



Александр Усик с чемпионскими поясами / фото Getty Images

Трудно было представить, что в украинском боксе появится тот, кто сможет превзойти достижения легендарных братьев Кличко. Но Александр Усик, такое впечатление, не понимает значения слова "тяжело".

Уроженец Симферополя в 2012 году стал олимпийским чемпионом Лондона, увенчав сложную и тернистую дорогу на любительском ринге. Возможно, он и сам не догадывался, какой невероятный путь еще ждал впереди.

Усик стал абсолютным чемпионом в двух весовых категориях, к тому же в хевивейте сделал это первым в эпоху четырех поясов, еще и дважды. Он по два раза оставлял ни с чем всех топовых британских боксеров поколения – Энтони Джошуа, Тайсона Фьюри, Даниэля Дюбуа. Украинец не знает горечи поражения в профи.

Доминирование Усика настолько тотальное, что он может себе позволить подраться с кикбоксером или стать вице-президентом футбольного клуба.

Александр Абраменко: трамплин надежды на Олимпиадах



Александр Абраменко с золотом Олимпиады / фото НОК Украины

Отсутствие фристайлиста из Николаева на Олимпиаде-2026 остро показала, какую определяющую роль Абраменко имел в истории украинского зимнего спорта, когда на протяжении двух олимпийских циклов самостоятельно добывал славу для Украины.

Его золото в лыжной акробатике в Пхенчхане в 2018 году стало лишь второй индивидуальной наградой высшей пробы для Украины на белых Олимпиадах после успеха Оксаны Баюл, с которого в то время прошло уже аж 24 года.

В Пекине Александра Абраменко только подчеркнул свой мировой статус, принеся команде серебро. Обе медали были единственными в активе Украины на Играх.