Киевское Динамо проведет первую встречу в рамках основного этапа Лиги конференций. Команда Александра Шовковского попытается удачно начать турнир в поединке с Кристал Пэлас.

Это будет условно домашний матч для "бело-синих". Он состоится в польском городе Люблин, сообщает 24 Канал.

Когда начнется игра Динамо – Кристал Пэлас?

Очное противостояние между командами состоится 2 октября. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

Обслужит этот поединок бельгийская бригада судей во главе с Лотаром Д'онтом. Ему будут помогать ассистенты Ромен Девильерс и Нико Клаес.

Отметим, что английский клуб должен был участвовать в Лиге Европы, ведь стал победителем Кубка Англии, однако "орлов" решением УЕФА понизили в менее статусный турнир. Так произошло из-за правила, согласно которому, клубы, принадлежащие одному лицу или организации, не могут соревноваться в одних и тех же еврокубковых соревнованиях, во избежание конфликта интересов.

Поскольку американский бизнесмен Джон Текстор, как говорится в статье на Википедии, владеет 43% акций Кристал Пэлес, а его компания Eagle Football также является владельцем большинства акций французского Лиона (77%), то приоритетность для УЕФА имела команда, которая финишировала выше в своем чемпионате. Именно поэтому "ткачи" (6-е место Лиги 1) оказались в Лиге Европы, а "орлы" (12-я позиция АПЛ) – в Лиге конференций.

К слову. Это будет первое очное противостояние между командами.

Напомним, что в Лиге конференций также сыграет донецкий Шахтер. Первым соперником "горняков" станет шотландский Абердин.

Как Динамо оказалось в Лиге конференций?