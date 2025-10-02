Динамо в номинально домашнем матче в Люблине сыграет против английского Кристал Пэлес, а Шахтер пожалует в Шотландию, где встретится с местным Абердином. Футбольный експерт Николай Васильков в комментарии 24 каналу сделал прогноз на матчи украинских клубов.

Читайте также Динамо и Шахтер в Лиге конференций: календарь матчей и турнирная таблица

Как Динамо и Шахтер сыграют в еврокубках?

Николай Васильков рассказал, как завершатся первые матчи Динамо и Шахтера в новом сезоне Лиги конференций 2025/2026. Известный эксперт считает, что оба поединка завершатся со счетом 0:0.

Динамо даже в домашнем матче выберет игру вторым номером, не контролируя мяч, а также будут действовать вертикально большую часть игры. Кристал Пэлас поставит на этот турнир не всю основу, поэтому этот счет теоретически устроит всех, кроме того, погода не такая хорошая, а поле обещает быть скользким. Поэтому игра будет без большого количества шансов для взятия ворот, я думаю, что возможности, которые будут, они не используют,

– сказал Васильков.

Отвечая на вопрос, может ли какая-то ошибка решить судьбу матча, в частности автогол, Николай Васильков сказал: "Я исключаю возможность автогола, ведь это редкость. Автогол не для прогнозов я тебе скажу. Прогнозировать автогол это уже нужно быть Цыганыком таким, что знает все наперед".

Николай Васильков объяснил, чем ничья со счетом 0:0 в матче Динамо – Кристал Пелес будет отличаться от 0:0 в противостоянии Шахтера с Абердином.

У Шахтера будут другие 0:0. "Горняки" в принципе будут вести игру, они очень много комбинируют, а также будут иметь владения. Однако, к сожалению, Шахтер не использует того, что создаст, я думаю. Потому что это будет перепад в разнице накала игры между Премьер-лигой и Европой – другой темп, другие скорости. Это для Шахтера привычная история, что после достаточно легких матчей, по крайней мере с динамикой УПЛ минут на 60, они столкнутся с динамикой на все 90 минут,

– рассказал эксперт.

Васильков отметил, что это немного выбьет Шахтер из колеи. Однако надо прогнозировать преимущество "горняков" в игре, в ведении матча, голевых эпизодах, но дончанам просто не повезет.

Что известно о матчах Динамо и Шахтера?