Динамо перехватило у Шахтера перспективного футболиста, который стажировался в Челси
- 18-летний защитник из Ганы, Стенли Куарши, находится на просмотре у киевского Динамо после отказа Шахтера подписать контракт.
- Куарши, воспитанник VIM Academy, ранее стажировался в юношеских командах Челси и Вулверхэмптона, и может стать решением проблем центральной защиты Динамо.
Шахтер и Динамо конкурируют между собой не только на футбольном поле, но и на трансферном рынке. Скауты обоих укранских грандов вели талантливого защитника из Ганы, который вскоре может оказаться в Киеве.
18-летний ганский футболист Стенли Куарши сейчас находится на просмотре в киевском Динамо. Ранее перспективный защитник мог оказаться в донецком Шахтере, сообщает 24 Канал со ссылкой на журналиста Игоря Бурбаса.
Что известно о новичке Динамо, которого Шахтеру рекомендовал Мудрик?
По информации источника, изначально ганца предложили Шахтеру. Донецкий клуб долго колебался, нужен ли им левоногий центральный защитник. В итоге "горняки" отказались подписывать с ним контракт.
Этим воспользовалось киевское Динамо, которое просматривает возможности юного африканца. Сейчас тренеры "бело-синих" изучают сильные и слабые стороны футболиста.
Интересно, что год назад Куарши стажировался в юношеской команде лондонского Челси. О нем одобрительно отзывался Михаил Мудрик, который давал ему рекомендации для Шахтера. Однако "синие" тогда не подписали с ним соглашение, ведь ему еще не было 18 лет.
О Куарши также известно, что он воспитанник ганской футбольной академии VIM Academy и привлек внимание европейских скаутов выступлениями в юношеских турнирах. Кроме Челси, защитник также стажировался в Вулверхэмптоне.
Почему Динамо ищет центрального защитника?
- Действующий чемпион Украины провалил осеннюю часть сезона 2025 – 2026. Динамо не квалифицировалось в основной раунд Лиги чемпионов и Лиги Европы, а затем не сумело выйти в плей-офф Лиги конференций.
- В чемпионате "бело-синие" некоторое время находились в середине турнирной таблицы УПЛ. Только после прихода нового тренера Игоря Костюка удалось стабилизировать игру и завершить год на четвертой строчке.
- Эксперты считают, что проблемы у киевлян из-за слабой игры центральных защитников, которые часто совершают результативные ошибки. Ожидается, что Динамо покинет опытный Денис Попов, у которого летом 2026 года завершается контракт.
- В Турции интересуют молодым Тарасом Михавком. Кроме того, зимой "бело-синих" может покинуть центрбек Василий Буртник, который так и не успел дебютировать за основу.
- Таким образом, подписание молодого перспективного ганца могло бы отчасти решить проблемы в центре защиты.