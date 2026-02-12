"История будет иметь продолжение": НОК Украины и Минспорта отреагировали на позорный бан Гераскевича

Сборная Украины продолжает выступления на зимних Олимпийских играх-2026. К сожалению, один из наших атлетов был втянут в скандал усилиями МОК.

Речь о Владиславе Гераскевиче, который был единственным представителем Украины в скелетоне. Впрочем спортсмена так и не допустили к соревнованиям из-за позиции Международного олимпийского комитета.

Как реагируют на дисквалификацию Гераскевича?

Организация отстранила Гераскевича за несколько минут до старта заезда. Причиной стал "шлем памяти", который Владислав надевал на тренировках и планировал надеть на соревнования.

На нем изображены фото 24-х спортсменов, которых Россия убила во время войны против Украины. Такое решение возмутило многих украинцев и вызвало реакцию в спортивных организациях.

Национальный олимпийский комитет Украины выразил поддержку Гераскевичу. В организации заверили, что пытались убедить МОК не принимать это позорное решение.

Влад, вся страна с тобой. Это был твой сознательный и принципиальный выбор. Мы его поддерживаем, потому что речь идет о памяти и уважении к украинским спортсменам, чьи жизни забрала Россия! В течение этих дней мы обращались, убеждали, аргументировали, просили МОК разрешить стартовать в "шлеме памяти". К сожалению, нас не услышали. Влад, ты показал характер настоящего украинца. Память невозможно дисквалифицировать,

– написал у себя в фейсбук председатель НОК Украины Вадим Гутцайт.

Также на бан Гераскевича отреагировал министр молодежи и спорта Матвей Бедный. Он заявил, что Украина будет продолжать борьбу в правовом поле.

По версии МОК, решение приняло жюри IBSF из-за якобы несоответствия шлема правилам. Это решение выглядит как ошибка, которую не решились исправить. Будем исправлять эту ошибку в правовом поле. Владислав, ты поступил достойно! Эта история точно будет иметь продолжение. Мы с тобой,

– написал у себя в инстаграм Матвей Бедный.

К слову, президент МОК уже прокомментировала дисквалификацию Гераскевича на Олимпиаде. Кирсти Ковентри встретилась с украинцем накануне заезда, но стороны не пришли к согласию относительно шлема.

