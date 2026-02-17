Дал волю эмоциям: известный журналист объяснил, кто на самом деле виноват в дисквалификации Гераскевича

Украинцы продолжают свои выступления на зимних Олимпийских играх-2026. Однако основное внимание на соревнованиях приковано к Владиславу Гераскевичу.

Украинский скелетонист так и не смог выступить на зимней Олимпиаде. Международный олимпийский комитет отстранил Владилава от соревнований из-за его патриотической позиции.

Почему Гераскевича не защитили?

Причиной для дисквалификации стал "шлем памяти" Гераскевича. На нем изображены 24 спортсмена, которых Россия убила на войне против Украины. МОК потребовал у украинца изменить аксессуар из-за его "политического подтекста".

Однако Владислав отказался это делать, за что и получил наказание. Известный журналист Виктор Вацко у себя на ютуб-канале высказал свое мнение относительно этого скандала и назвал виновных в нем внутри Украины.

А какова роль руководящих органов украинского спорта в истории с поддержкой Гераскевича? Что сделало Минмолодьспорта и НОК, чтобы отстоять интересы украинского спортсмена? Пафосный пост в соцсети опубликовали постфактум? Именно так должна выглядеть настоящая работа спортивного чиновника? Такое впечатление. что никто не знал заранее об этом шлеме Гераскевича,

– считает Вацко.

"Почему не лоббировать эту историю и не продавить ее политически? Чтобы добиться для спортсмена разрешения выступать в этом шлеме заранее. Это же задача чиновников – отстаивать интересы спортсмена и уметь договариваться. Это же легче всего – ничего не делать, перечеркнуть парню четыре года работы и потом заявить в соцсетях "МОК – козлы и это все политика". Важны дела и поступки, а не посты в соцсетях. Я считаю, что Гераскевич пострадал из-за своей позиции в том числе из-за того, что ему не помогли свои же украинские функционеры. Но почему-то это нас об этом не принято говорить", – заявил комментатор.

Что там Бубка и Борзов?

Более того, Вацко вспомнил и о легендарном спортсмене Сергее Бубке, который является представителем Украины в исполкоме МОК. По мнению блогера, президенту Украины Владимиру Зеленскому следовало бы инициировать кадровые изменения в украинском спорте.

Где политическая работа наших спортивных функционеров? Где медийная работа на международном уровне? Где наш легендарный Сергей Бубка? Я думаю, что этим поступком Гераскевич сделал для Украины больше, чем за все это время сделали все наши чиновники. Я думаю, президенту Украины стоит задуматься, что у нас в спорте что-то неправильно и кто-то не дорабатывает, если до такого доходит дело на Олимпийских играх,

– сказал Виктор.

Ранее Владислав уже комментировал молчаливую позицию представителей Украины в МОК. Кроме Бубки, от нашей страны в исполкоме также есть бывший легкоатлет Валерий Борзов.

Что известно о скандале с Гераскевичем?