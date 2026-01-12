"Трамп – мафия": легендарный спортсмен требует забрать у США ЧМ-2026
- Доминик Гашек поддерживает исключение США из числа стран-хозяек Мундиаля-2026 из-за критики Дональда Трампа, которого он назвал "мафией".
- Гашек считает, что при правлении Трампа США не имеют права принимать крупные спортивные события из-за отсутствия демократии и нарушения международного права.
Легендарный хоккеист Доминик Гашек поддерживает Украину и регулярно критикует президента США Дональда Трампа. По его мнению, ФИФА не могут доверить проведение Мундиаля государству, которым руководит авторитарный политик.
Чех публично поддержал призывы к исключению США из списка стран-хозяек Мундиаля-2026. Он также прямо назвал Дональда Трампа "мафией", пишет 24 Канал со ссылкой на страницу Гашека в сети X.
Что Доминик Гашек сказал о Трампе?
Один из лучших вратарей в истории НХЛ написал пространный пост с объяснениями, почему он не хочет видеть большие спортивные соревнования на американской земле.
Трамп – это мафия, преследующая империалистические цели. Он нарушает международное право. К преступнику нужно относиться соответствующим образом. Америка под его руководством ведет себя, как будто сейчас 17 – 19 век, или это нацистская Германия перед Второй мировой войной. Там нет демократии и права. Такая страна не может принимать крупные международные события. Нельзя помогать Трампу легализовать свои преступления,
– написал Гашек.
Чем известен Доминик Гашек?
Чешский хоккеист, как указано в Википедии, является рекордсменом НХЛ по проценту отраженных бросков за всю карьеру и в течение одного отдельно взятого сезона.
Вместе с Детройт Ред Вингз он выиграл два Кубка Стэнли и шесть трофеев Визины, которые вручают лучшему голкиперу лиги. Дважды признавался наиболее полезным игроком регулярного сезона, что не удавалось ни одному другому вратарю.
В составе сборной Чехии Гашек – олимпийский чемпион Нагано в 1998 году.
Какое отношение Трамп имеет к Мундиалю-2026?
Президент США активно пиарится с помощью ФИФА. Он стал первым лауреатом Премии мира от руководящей организации мирового футбола – президент Джанни Инфантино ни с кем не согласовал, что вручит ее Трампу.
Трамп выступил на церемонии жеребьевки Мундиаля, откровенно пренебрегая принципом "политической нейтральности" футбола.
Хозяин Белого дома решил принести свои скандальные идеи в спорт: заявил, что для футбола нужно придумать новое название.